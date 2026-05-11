Τέλος τα κρυπτογραφημένα μηνύματα στο Instagram

Η Meta σταματά από σήμερα την κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο για τα ιδιωτικά μηνύματα στο Instagram, επισήμως για λόγους προστασίας των παιδιών στο διαδίκτυο.

Η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο (end-to-end, ﻿E2EE) ) είναι μια προαιρετική μέθοδος αποστολής μηνυμάτων στο Instagram, τα οποία μπορούν να διαβάσουν μόνο οι αποδέκτες στους οποίους απευθύνονται.

Μέχρι σήμερα δηλαδή, τα ιδιωτικά μηνύματα δεν μπορούσαν να διαβαστούν ούτε από την πλατφόρμα ούτε τους διακομιστές της εταιρείας, ούτε ακόμα και από εξωτερικούς χάκερς.

Ωστόσο, έπειτα από επικρίσεις από τις διωκτικές αρχές και οργανώσεις προστασίας παιδιών οι οποίες προειδοποίησαν ότι οι ιδιωτικές συνομιλίες δυσκολεύουν την πάταξη εγκλημάτων κατά των παιδιών στο διαδίκτυο – όπως η παιδική πορνογραφία - η Meta ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα αφαιρέσει τα μηνύματα με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο από το Instagram.

Το μέτρο τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα 8 Μαΐου, οπότε οι χρήστες της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης δεν θα έχουν πια τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόρρητα μηνύματα.







Στο εξής όλα τα μηνύματα στο Instagram θα προστατεύονται μόνο με απλή κρυπτογράφηση – η οποία υπάρχει σε πολλές διαδικτυακές υπηρεσίες.

Αυτό πρακτικά σημαίνει η Meta θα μπορεί να διαβάσει το περιεχόμενο των μηνυμάτων των χρηστών της και θα μπορεί να το δημοσιοποιήσει, σε περίπτωση που της ζητηθεί από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Πέρασε στα «ψιλά» η αλλαγή - Λίγοι χρήστες την κατάλαβαν



Η κατάργηση της προαιρετικής λειτουργίας (E2EE) στο Instagram, δεν ανακοινώθηκε δημοσίως από την μητρική εταιρία, αλλά γνωστοποιήθηκε τον Μάρτιο στους χρήστες ως αλλαγή στους όρους χρήσης, περνώντας σχεδόν απαρατήρητη.

Στη σελίδα βοήθειας για το Instagram και σε μια ενημερωμένη ανάρτηση ειδήσεων του 2022, η εταιρία ανέφερε ότι η κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη στα άμεσα μηνύματα μεταξύ χρηστών στο Instagram, από τις 8 Μαΐου 2026.

«H ανταλλαγή μηνυμάτων με κρυπτογράφηση end-to-end στο Instagram δεν θα υποστηρίζεται μετά τις 8 Μαΐου 2026» ανέφερε η εταιρεία.







«Αν έχετε συνομιλίες που επηρεάζονται από αυτή την αλλαγή, θα δείτε οδηγίες για το πώς να κατεβάσετε πολυμέσα ή μηνύματα που επιθυμείτε να αποθηκεύσετε».







Εκπρόσωπος της Meta δήλωσε τότε ότι η απόφαση οφειλόταν στη «χαμηλή υιοθέτηση» της προαιρετικής λειτουργίας από τους χρήστες της πλατφόρμας.

«Πολύ λίγοι άνθρωποι επέλεγαν την κρυπτογράφηση μηνυμάτων από άκρο σε άκρο σε DM, επομένως αφαιρούμε αυτήν την επιλογή από το Instagram τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Όποιος θέλει να συνεχίσει να ανταλλάσσει μηνύματα με κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο μπορεί εύκολα να το κάνει στο WhatsApp» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η κρυπτογράφηση end-to-end παραμένει η προεπιλεγμένη λειτουργία στο WhatsApp, το Facebook Messenger, το Signal, το Apple iMessage και το Google Messages.

Πηγή: iefimerida.gr

