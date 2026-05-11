ΤΡΙ.12 Μαΐ 2026 01:39
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Το μήνυμα των Metallica στους Έλληνες μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ
me
clock 23:00 | 11/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

H Metallica έστειλαν ένα ευχαριστήριο μήνυμα στο ελληνικό κοινό, τονίζοντας πως ένιωσαν την ενέργεια των περισσότερων από 90.000 θεατών που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ.

Τα μέλη του συγκροτήματος εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ατμόσφαιρα που επικράτησε και τον αριθμό των θεατών, κάνοντας λόγο για νέο ρεκόρ προσέλευσης.

«Ουάου!! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια των Metallica στην Ελλάδα που σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας! Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας, το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας».

A post shared by Metallica (@metallica)

Διαβάστε επίσης 

Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Metallica Οακα Αθήνα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis