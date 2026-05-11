Το μήνυμα των Metallica στους Έλληνες μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

H Metallica έστειλαν ένα ευχαριστήριο μήνυμα στο ελληνικό κοινό, τονίζοντας πως ένιωσαν την ενέργεια των περισσότερων από 90.000 θεατών που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ.

Τα μέλη του συγκροτήματος εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για την ατμόσφαιρα που επικράτησε και τον αριθμό των θεατών, κάνοντας λόγο για νέο ρεκόρ προσέλευσης.

«Ουάου!! Ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένεια των Metallica στην Ελλάδα που σημείωσε νέο ρεκόρ προσέλευσης το βράδυ του Σαββάτου στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας! Περισσότεροι από 90.000 από εσάς γεμίσατε το στάδιο και πιστέψτε μας, το νιώσαμε! Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει αυτό το σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας».

Διαβάστε επίσης

Παπαγεωργίου: Ποινική δίωξη σε βάρος της για συκοφαντική δυσφήμιση της Έλενας Χριστοπούλου