Ταεκβοντό: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μαρεντάκη

Tο χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταεκβοντό, που φιλοξενείται στο Μόναχο, κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη, χαρίζοντας στην Ελλάδα μία σπουδαία διάκριση και τον πρώτο μεγάλο τίτλο της καριέρας της σε επίπεδο γυναικών.

Η Ελληνίδα αθλήτρια πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία μέχρι τον τελικό των -67κ., ξεκινώντας με νίκη 2-0 επί της Τουρκάλας Ιζίλ Ζαφέρ στη φάση των «16». Στα προημιτελικά απέκλεισε την Κροάτισσα Ντόρις Πόλε, ενώ στον ημιτελικό επιβλήθηκε με 2-0 της Σέρβας Αλεξάντρα Πέρισιτς, αργυρής Ολυμπιονίκη, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον αγώνα για το χρυσό μετάλλιο.

Στον τελικό απέναντι στην Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον, η Μαρεντάκη επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της. Παρά την προσωρινή ισοπαλία (4-4), η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κυριάρχησε στη συνέχεια του πρώτου γύρου, τον οποίο κατέκτησε με 16-6.

Η εικόνα παρέμεινε ίδια και στο δεύτερο μέρος, με τη Μαρεντάκη να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο και να φτάνει σε ευρεία επικράτηση με 29-5, «κλειδώνοντας» τη νίκη με 2-0 και ανεβαίνοντας στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Πολύ κοντά στα μετάλλια έφτασαν ακόμα δύο Έλληνες πρωταθλητές. Ο Αποστόλης Παναγόπουλος και Μελίνα Γεωργίου έφτασαν κυριολεκτικά μια ανάσα από την κατάκτηση μεταλλίου, ολοκληρώνοντας την πορεία τους στα προημιτελικά του θεσμού.