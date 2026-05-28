Συναγερμός στο Ιράν μετά από τρεις εκρήξεις
Πολεμος Ισραήλ - Ιράν - ΗΠΑ
clock 07:47 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τρεις εκρήξεις καταγράφηκαν τα ξημερώματα σε περιοχή ανατολικά της ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάρ Αμπάς, γύρω στη 1:30 τοπική ώρα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Όπως μεταδίδεται, για αρκετά λεπτά τέθηκαν σε λειτουργία τα συστήματα αεράμυνας της χώρας, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να εξακριβωθεί η προέλευση των εκρήξεων και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για ζημιές ή πιθανά θύματα, ενώ παραμένει άγνωστη η αιτία του περιστατικού.

Εκρήξεις Θυματα Ζημίες
