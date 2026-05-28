Κρήτη - μεταναστευτικό: Εκατοντάδες αφίξεις μέσα σε λίγες ώρες - Πίεση για Αρχές και Αυτοδιοίκηση

Νέο κύμα αφίξεων μεταναστών καταγράφεται τις τελευταίες ώρες στα νότια της Κρήτης και τη Γαύδο, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, καθώς οι διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης αυξάνονται καθημερινά.

Μόνο μέσα σε μία ημέρα (Τετάρτη) πραγματοποιήθηκαν πέντε διαφορετικές επιχειρήσεις διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με δεκάδες ανθρώπους να περισυλλέγονται από λέμβους που εντοπίστηκαν ανοιχτά της Γαύδου και των νότιων παραλίων του νησιού. Σε μία από τις τελευταίες επιχειρήσεις, 104 άτομα εντοπίστηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης νότια της Κρήτης τα οποία διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της νύχτας έγιναν κι άλλες διασώσεις νότια της Γαύδου με συνολικά 99 άτομα να εντοπίζονται σε λέμβους.

Με τις νέες αφίξεις, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έφτασαν στην Κρήτη από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (27/5) έως και σήμερα, έχει φτάσει τους 404, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη πίεση που δέχονται οι τοπικές αρχές και οι υπηρεσίες διαχείρισης μεταναστευτικών ροών.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο περιστατικό εντοπίστηκε λέμβος από εναέριο μέσο της δύναμης της FRONTEX σε θαλάσσια περιοχή 53 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Ακολούθησε περισυλλογή 44 αλλοδαπών από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερη λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της FRONTEX σε θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Σύμφωνα με το Λιμενικό, 60 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Σώματος και μεταφέρθηκαν επίσης στους Καλούς Λιμένες.

Σε τρίτο περιστατικό, πλοίο της δύναμης της FRONTEX προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 35 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο, σε θαλάσσια περιοχή 30 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου

Στο τέταρτο περιστατικό, εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε λέμβο 16 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Πλοίο της δύναμης της FRONTEX περισυνέλεξε 63 αλλοδαπούς, οι οποίοι μεταφέρονται στο λιμάνι της Γαύδου.

Οι περισσότεροι από τους διασωθέντες μεταφέρονται αρχικά στη Γαύδο ή σε λιμάνια της νότιας Κρήτης και στη συνέχεια οδηγούνται σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας για καταγραφή και ταυτοποίηση.

Ωστόσο, η συνεχής αύξηση των αφίξεων έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό σε τοπικούς φορείς και στελέχη του Λιμενικού, καθώς οι διαθέσιμες υποδομές πιέζονται ολοένα και περισσότερο.

