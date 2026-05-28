Greek Basketball League: Αρχίζει σήμερα η ημιτελική φάση
clock 08:12 | 28/05/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος

Αρχίζει σήμερα (28/5) η ημιτελική φάση των Play Off της Greek Basketball League, με τον νέο πρωταθλητή Ευρώπης, Ολυμπιακό να υποδέχεται την ΑΕΚ με πλεονέκτημα έδραςκαι  τον Παναθηναϊκός (2ος στη regular season) να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ. Η πρόκριση στους τελικούς κρίνεται στις δύο νίκες. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης των Play Off της Greek Basketball League:

Game 1: Πέμπτη 28 Μαΐου

T-Center Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 18:00

ΣΕΦ Ολυμπιακός-ΑΕΚ 20:15

Game 2: Σάββατο 30 Μαΐου

PAOK Sports Arena ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 15:00

SUNEL Arena ΑΕΚ-Ολυμπιακός 17:00

Game 3 (εάν χρειαστεί): Δευτέρα 1 Ιουνίου

T-Center Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

ΣΕΦ Ολυμπιακός-ΑΕΚ

*Οι ώρες θα οριστούν από τη διοργανώτρια

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΛΙΚΩΝ

Game 1: 3 Ιουνίου – 21:00

Game 2: 5 Ιουνίου – 21:00

Game 3: 8 Ιουνίου – 21:00

Game 4*: 10 Ιουνίου – 21:00

Game 5*: 13 Ιουνίου – 21:00

*Αν χρειαστεί

