Τα ζώδια της Πέμπτης

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, το βαθύ και έντονο συναίσθημα παραμένει και σήμερα με μια παραπάνω ένταση όμως. Από το πρωί υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα και ο τρόπος που διεξάγεται η επικοινωνία με τους άλλους σε κάνει να μη μπορείς να καταλάβεις ξεκάθαρα το τι παίζει και τι χρειάζεται να γίνει για να ξεκαθαρίσει όλο αυτό. Πολλά μπορεί να τα πάρεις πιο προσωπικά και να νιώσεις πως σε φέρνουν σε δύσκολη θέση. Κάτι καθαρά δικό σου. Είναι σημαντικό να προσέξεις γιατί γίνεσαι νευρικός και μπορεί να υπάρξουν σημαντικές αντιπαραθέσεις πάνω σε θέμα δουλειάς. Επίσης, δώσε βάση σε οικονομικά κομμάτια και μη βιαστείς να τα προσπεράσεις.

Ταύρος



Ταύρε μου, το κλίμα αλλάζει πάλι σήμερα και χρειάζεται να διατηρήσεις την ψυχραιμία σου. Η ατμόσφαιρα με τους απέναντι είναι κάπως πιο έντονη κι εσύ μεταφράζεις κάποιες συμπεριφορές με τρόπο περίεργο. Έχεις την αίσθηση πως υπάρχει κάτι προσωπικό και παρασκηνιακό, το οποίο σε αγχώνει και σε κάνει πιο αμυντικό απέναντι στους άλλους. Επίσης, υπάρχουν κάποια σκηνικά στη δουλειά που σε πιέζουν και μπορεί να σε αγχώσουν κάπως περισσότερο. Η τελειομανία σου ξυπνά και μπορεί να επιμείνεις σε κάποια σημεία, με αποτέλεσμα να μην ακούσεις κάποιες εναλλακτικές που μπορεί να σου προτείνουν οι άλλοι. Γίνεσαι ξεροκέφαλος και έντονος.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, σήμερα η πίεση που υπάρχει και το γεμάτο πρόγραμμα δε σε αφήνουν να χαλαρώσεις. Έχεις την αίσθηση πως υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα που χρειάζεται να διαχειριστείς και κάπου προσπαθείς παραπάνω να τα βάλεις όλα σε σειρά. Παίζουν ξαφνικά ξεσπάσματα και παρεξηγήσεις μέσα στην παρέα, καθώς έχεις την αίσθηση πως πολλά από αυτά που ακούς έχουν κι ένα πίσω κείμενο. Γίνεσαι κομματάκι καχύποπτος και νευριάζεις εύκολα. Για αυτό και προσπαθείς να ξεκινήσεις συζητήσεις. Οι αντιπαραθέσεις όμως μπορεί να ξεφύγουν και να υπάρξουν σημαντικές εντάσεις και συγκρούσεις, κάτι το οποίο, αν το σκεφτείς καλά, δε το θέλεις ιδιαίτερα. Εστίασε στη δουλειά.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, η μέρα είναι αρκετά περίεργη. Ενώ το δημιουργικό σου κομμάτι είναι πιο έντονο, υπάρχουν διάφορα που παρατηρείς και νιώθεις πως δε σε αφήνουν να εκφραστείς όπως θες και να το εξωτερικεύσεις. Από το πρωί, υπάρχουν κάποια σκηνικά στη δουλειά, αλλά και αποκαλύψεις που σκάνε από το πουθενά και δημιουργούν μια σύγχυση που σε κάνει να προσπαθείς να τα διαχειριστείς όλα ταυτόχρονα. Είναι σημαντικό να εστιάσεις στην ουσία και όχι από πείσμα, αλλά για να μπορέσεις να εκφράσεις αυτό το δημιουργικό σου κομμάτι και να μπορέσεις να επικοινωνήσεις αυτά που σε ενοχλούν στους άλλους χωρίς γκρίνιες και εντάσεις

Λέων



Λέοντά μου, σήμερα τα πράγματα ζορίζουν και κάπως τα παίρνεις λίγο πιο προσωπικά. Από το πρωί υπάρχει μια υπερένταση και μια τάση να προσπαθείς να εξηγήσεις πράγματα. Ο τρόπος που το κάνεις όμως φαίνεται να μην περνά στους άλλους κι αυτό σε εκνευρίζει και σε απογοητεύει. Παράλληλα, κάποια κομμάτια στη δουλειά φέρνουν εντάσεις και αντιπαραθέσεις. Εσύ από την πλευρά σου επιμένεις στο πώς πρέπει να γίνουν τα πράγματα, συνάδελφοι όμως αντιδρούν και μπορεί να υπάρξουν έντονες συζητήσεις, αλλά και παιχνίδια ελέγχου για το ποιανού θα περάσει.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα θέλει να παραμείνεις στα απλά και στα ουσιαστικά. Τόσο σε αυτά που σκέφτεσαι όσο και σε αυτά που επικοινωνείς με τους άλλους. Από το πρωί υπάρχει μια ένταση κι ένα άγχος τόσο στο κομμάτι της δουλειάς όσο και σε κάποια δικά σου προσωπικά ζητήματα που σε απασχολούν και σε κάνουν να προσπαθείς να τα διαχειριστείς όλα ταυτόχρονα. Κλασσικό σου χαρακτηριστικό, αλλά σήμερα σε κουράζει αρκετά και σχετικά γρήγορα. Μην προσπαθείς να διαβάσεις κάποιο πίσω κείμενο και κάνε αυτό που έχεις στο πρόγραμμα, χωρίς εντάσεις και υπερβολές. Επίσης, οι αντιπαραθέσεις φέρνουν πείσμα και αιχμηρά σχόλια

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, ανασφάλειες ξυπνούν και όσο παρατηρείς κάποιες συμπεριφορές τόσο περισσότερο πιστεύεις πως έχουν ως αποδέκτη εσένα. Από το πρωί υπάρχει μια περίεργη ατμόσφαιρα με συνεργάτες, αλλά και μέσα στη σχέση σου και όλα ερμηνεύονται στο κεφάλι σου κάπως διογκωμένα και μπερδεμένα. Παράλληλα, έχεις την τάση να καταλήγεις σε βιαστικά συμπεράσματα, θέλοντας ίσως να προετοιμαστείς για το παρακάτω και να δεις πώς θα λειτουργήσεις κι εσύ. Στα οικονομικά υπάρχει μια περίεργη κατάσταση, καθώς δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη εικόνα για κινήσεις που παίζουν. Όσο πιέσεις τα πράγματα σήμερα τόσο πιο έντονες οι αντιδράσεις.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, σήμερα οι τόνοι και η ένταση ανεβαίνουν. Από το πρωί υπάρχει ένας εκνευρισμός και μια θολούρα στην ατμόσφαιρα που σε κάνουν παρορμητικό κι έντονο σε αντιδράσεις, ενώ χρειάζεται να είσαι αρκετά προσεκτικός σε θέματα στη δουλειά. Μην αγνοείς λεπτομέρειες και πράγματα που σε παραξενεύουν. Επίσης, προσπάθησε να αποφύγεις περίεργες συμπεριφορές, και αυτό γιατί μπορεί να υπάρξουν αντιδράσεις που θα σε φέρουν σε δύσκολη θέση. Είναι σημαντικό να κατανοήσεις πως κάποια συναισθήματα σε κάνουν έντονο και οι αντιπαραθέσεις με συνεργάτες θα γίνουν ο λόγος για να ξεσπάσεις. Δεν φταίνε οι άλλοι για δικά σου ζόρια.

Τοξότης



Τοξότη μου, παίρνεις τις αποστάσεις σου σήμερα. Από το πρωί αντιλαμβάνεσαι πως μυρίζει μπαρούτι η ατμόσφαιρα και προσπαθείς να παραμείνεις όσο πιο ουδέτερος γίνεται. Δεν είναι όμως εύκολο αυτό. Η στάση των απέναντι σου φαίνεται διαφορετική και αρκετά έντονη. Παράλληλα, νιώθεις πως δυσκολεύεσαι να εκφραστείς με πιο συγκεκριμένο τρόπο και νιώθεις πως όλα γίνονται ένα μέσα στο κεφάλι σου. Αν δεν είσαι έτοιμος, απόφυγε συζητήσεις και θέματα που θα σε κάνουν να πάρεις αποφάσεις εν θερμώ. Οι τόνοι στη δουλειά είναι ανεβασμένοι και η υπομονή να ακούσεις και να μπεις σε διαπραγματεύσεις σήμερα δεν υπάρχει. Θέλεις να γίνουν όπως έχεις στο μυαλό σου κι αυτό ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, το κλίμα μέσα στην παρέα και στις ομάδες που συμμετέχεις είναι έντονο και αρκετά περίεργο. Από το πρωί υπάρχει μια θολούρα στην ατμόσφαιρα και τα δικά σου ζητήματα φαίνεται να σε απασχολούν περισσότερο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε λάθος προτεραιότητες μέσα στη μέρα. Οι αλλαγές στη δουλειά σε συνδυασμό με την προσπάθειά σου να διαχειριστείς τα προσωπικά σου ταυτόχρονα δημιουργούν μια διάσπαση και μια σύγχυση που δε φαίνεται αλλά σε κάνει έντονο και παρορμητικό. Από την άλλη, το ότι δε θέλεις να φανεί κάτι και να κρατήσεις τους τύπους μπορεί να σε κάνει απόμακρο, αλλά και απόλυτο σε πράγματα που θα σου αναφέρουν οι άλλοι.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, σήμερα η μέρα έχει πίεση στη δουλειά. Από το πρωί είσαι σε μια φάση που αντιλαμβάνεσαι πως το κομμάτι της συνεννόησης και της επικοινωνίας είναι αρκετά θολό και παράλληλα οι ιδέες σου παραείναι τραβηγμένες σε ορισμένα κομμάτια, κάτι που φέρνει σχόλια και αντιδράσεις. Κι αυτό σε ζορίζει, σε εκνευρίζει. Παράλληλα, το πείσμα σου ξυπνά και απαντάς με σχόλια, θέλοντας να βάλεις τους άλλους στη θέση τους. Το θέμα είναι πως υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να εκτεθείς και να εξωτερικεύσεις και κάποια προσωπικά θέματα που έχεις με τους άλλους πάνω στα νεύρα σου.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, σήμερα τα πράγματα φαίνονται μπερδεμένα και το έντονο συναίσθημα δε σε αφήνει να κατανοήσεις το τι παίζει. Από το πρωί υπάρχει μια ένταση και μια θολή ατμόσφαιρα και το πόσο επηρεάζεσαι από τον τρόπο που το μεταφράζεις όλο αυτό σου δημιουργεί μια νευρικότητα και μια αναστάτωση. Ενεργοποιεί και κάποια προσωπικά σου θέματα και γίνεσαι λίγο πιο αμυντικός και πιο άμεσος σε απαντήσεις, θέλοντας να βάλεις τα πράγματα στη θέση τους. Το θέμα είναι πως όλο αυτό το δικό σου κομμάτι βγαίνει περίεργα προς τα έξω και μπορεί να κάνεις συζητήσεις που θα σου δώσουν την πάσα να την πεις στους άλλους. Μετά όμως, δε σου αρέσει το κλίμα που ακολουθεί.