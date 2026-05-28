Ηράκλειο: Το τελειωτικό χτύπημα στα αμπέλια από τη νέα χαλαζόπτωση (εικόνες)
Στέρνες
clock 08:10 | 28/05/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης

Με αγωνία παρακολουθούν οι παραγωγοί στην Κρήτη τις συνέπειες της νέας κακοκαιρίας που έπληξε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του νησιού, καθώς οι ισχυρές καταιγίδες και οι τοπικές χαλαζοπτώσεις προκαλούν φόβους για ζημιές σε καλλιέργειες.

Η επιδείνωση του καιρού που σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Τετάρτης, με έντονα φαινόμενα να καταγράφονται κυρίως στην ενδοχώρα, προκάλεσε ζημιές.

Στέρνες Δήμου Γόρτυνας - Πολυτίμη παπαδάκη

(Από Στέρνες του Δήμου Γόρτυνας - Φωτογραφία της Πολυτίμης Παπαδάκη)

Σύμφωνα με αναφορές, επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν η Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου, όπου σημειώθηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις και χαλαζόπτωση αλλά και άλλες περιοχές της Μεσαράς όπως οι Στέρνες του Δήμου Γόρτυνας αλλά και η Μεγάλη Βρύση. 

(Από Στέρνες του Δήμου Γόρτυνας - Φωτογραφία της Πολυτίμης Παπαδάκη) 

(Από Στέρνες του Δήμου Γόρτυνας - Φωτογραφία της Πολυτίμης Παπαδάκη)

Ανάλογη ήταν η εικόνα και σε περιοχές του Λασιθίου, με την αστάθεια να συνοδεύεται από έντονη βροχή και χαλάζι, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις των μετεωρολόγων για τοπικά ισχυρά φαινόμενα στην Κρήτη.

Μεγάλη Βρύση - Γιώργος παρασκάκης

(Από Μεγάλη Βρύση - Γιώργος Παρασκάκης)

 (Από Μεγάλη Βρύση - Γιώργος Παρασκάκης)

Στα αμπέλια έχουν κοπεί ακόμη και τα κοτσάνια από τη σφοδρότητα της χαλαζόπτωσης ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχει σπάσει ο καρπός.

Η ξαφνική αλλαγή του καιρού στα τέλη Μαΐου έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και αναβρασμό στους τοπικούς αγρότες και παραγωγούς, οι οποίοι παρακολουθούν με αγωνία την κατάσταση, φοβούμενοι πιθανές σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειές τους.

