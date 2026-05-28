Ηράκλειο: Τον έπιασαν για τις απάτες με τα... άφαντα ανταλλακτικά αυτοκίνητων

Στη σύλληψη ενός 47χρονου άνδρα προχώρησαν αστυνομικοί σε χωριό Δήμου Μινώα Πεδιάδας, στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με διαδικτυακές απάτες σχετικές με εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων.

Η υπόθεση είχε εξιχνιαστεί από το 2024 από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Αττικής, έπειτα από έρευνα για οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να δραστηριοποιούνταν μέσω αγγελιών στο διαδίκτυο, αποσπώντας χρήματα από ανυποψίαστους πολίτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης εμφανίζονταν να πωλούν ανταλλακτικά από οχήματα που είχαν ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης ή είχαν εμπλακεί σε τροχαία ατυχήματα. Ωστόσο, τα προϊόντα φέρεται να μην αποστέλλονταν ποτέ στους αγοραστές, παρά το γεγονός ότι τα θύματα κατέβαλαν προκαταβολές για την αγορά τους.

Κατά τις αρχές, η δράση της οργάνωσης είχε αποφέρει παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνούσε τις 20.000 ευρώ, ενώ εξετάζεται και η διακίνηση κλεμμένων ανταλλακτικών μέσω εικονικής επιχείρησης που φέρεται να είχε δημιουργηθεί αποκλειστικά για την εξαπάτηση πελατών.

Ο 47χρονος συνελήφθη δυνάμει σχετικού εντάλματος.

