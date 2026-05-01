Πανικός με το βίντεο από τη «Μαρία της γειτονιάς» που τρέλανε τους Έλληνες

Η Itatí Cantoral αποφάσισε να χαρίσει μια μοναδική στιγμή στους εκατομμύρια θαυμαστές της σειράς "Μαρία της γειτονίας" καθώς μεταμορφώνεται ξανά στη θρυλική Σοράγια.

Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην κάμερα φορώντας ένα χαρακτηριστικό κόκκινο σύνολο, στέλνοντας ένα μήνυμα γεμάτο νόημα.

«Γεια σας, περιθωριακοί. Η Σοράγια επέστρεψε. Παρεμπιπτόντως, πού είναι η καταραμένη;», αναφέρει χαρακτηριστικά στο βίντεο και φυσικά έγινε viral.

