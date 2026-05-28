ΗΠΑ – Ιράν: Νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις και αδιέξοδες διαπραγματεύσεις

Νέα πλήγματα εν μέσω συνομιλιών για την επίτευξη συμφωνίας, αναφέρθηκαν στο Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν τέσσερα ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βομβάρδισαν βάση στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, επιβεβαιώνοντας τη δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ εναντίον της Τεχεράνης μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

«Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός» σε ισχύ από τις αρχές του Απριλίου, υποστήριξε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Τα τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που καταρρίφθηκαν «ήγειραν απειλή στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ», κατά την ίδια πηγή. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν επίσης «σταθμό ελέγχου στο έδαφος στην Μπαντάρ Αμπάς» προτού απογειωθεί πέμπτο drone, συμπλήρωσε, πληροφορία που είχαν μεταδώσει ήδη το CNN και οι New York Times, που επικαλέστηκαν πηγές τους.

🚨 JUST IN: The US military has conducted MORE defensive strikes on southern Iran, targeting sites believed to pose a threat to U.S. forces







Multiple Iranian drones have also been shot down







Keep praying for our troops 🙏🏻 pic.twitter.com/ijfyCbQjdW — Nick Sortor (@nicksortor) May 28, 2026

Νέες εκρήξεις στο Ιράν

Νωρίτερα, νέες εκρήξεις αναφέρθηκαν στο νότιο Ιράν, μεταδίδει ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στα Στενά του Ορμούζ, ανέφερε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η αιτία δεν είναι σαφής, ούτε η ακριβής τοποθεσία, κατά την ίδια πηγή, που σημείωσε ωστόσο ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Η Μπαντάρ Αμπάς είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Ορμουζγκάν και θεωρείται πως συγκαταλέγεται στα κυριότερα κέντρα επιχειρήσεων του Ιράν στην περιοχή του Κόλπου.

Στις αρχές της εβδομάδας, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν επίσης σε εκρήξεις στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ανταλλαγές πυρών με τον στρατό των ΗΠΑ. Η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τις αρχές του Απριλίου.

Δεν είναι πάντως σαφές ποια πλευρά άνοιξε πυρ πρώτη.

Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν βάση των ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης, την οποία θεωρούν ως το σημείο απ’ όπου ξεκίνησαν τα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων τα ξημερώματα της Πέμπτης, σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι IRGC δεν διευκρίνισαν ποια αμερικανική βάση αποτέλεσε στόχο της επίθεσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν στρατιωτικές βάσεις σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής. «Μετά την επιθετική ενέργεια που πραγματοποίησαν τα ξημερώματα σήμερα οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εισβολής εναντίον τοποθεσίας στα περίχωρα του αεροδρομίου της Μπαντάρ Αμπάς, χρησιμοποιώντας εναέρια βλήματα, η αμερικανική αεροπορική βάση που αναγνωρίστηκε ως πηγή της επίθεσης στοχοποιήθηκε στις 04:50 π.μ.», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, επικαλούμενο ανακοίνωση του γραφείου δημοσίων σχέσεων των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι IRGC χαρακτήρισαν την απάντησή τους «σοβαρή προειδοποίηση» προς τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη».

BREAKING Kuwait's military says it is responding to missile and drone attacks, after the United States carried out fresh strikes on Iran and Tehran said it had fired at ships in the Strait of Hormuz pic.twitter.com/XbSxx5YWdt — AFP News Agency (@AFP) May 28, 2026

Εκρήξεις στην Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν και συναγερμός στο Κουβέιτ



Το ιρανικό πρακτορείο FARS μετέδωσε πως ακούστηκαν τρεις ισχυρές εκρήξεις ανατολικά της Μπαντάρ Αμπάς, στρατηγικής σημασίας λιμανιού κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι ενεργοποίησε τα συστήματα αεράμυνας για την αντιμετώπιση «εχθρικών πυραυλικών και μη επανδρωμένων επιθέσεων». Οι Αρχές της χώρας ανέφεραν ότι οι εκρήξεις που ακούστηκαν στην περιοχή προέρχονταν από αναχαιτίσεις πυραύλων και drones, χωρίς να αναφερθούν θύματα.

Παράλληλα, η ιρανική κρατική τηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι ιρανικές δυνάμεις άνοιξαν προειδοποιητικά πυρά εναντίον τεσσάρων πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ χωρίς συντονισμό με τις ιρανικές αρχές ασφαλείας.

Τραμπ: “Δεν είμαστε ικανοποιημένοι”

Στην άλλη άκρη της υφηλίου, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο, όσον αφορά τους όρους της συμφωνίας που εξετάζεται με το Ιράν.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη φαίνεται πρόθυμη να καταλήξει σε συμφωνία, ωστόσο «δεν έχουν φτάσει ακόμη στα σημεία που απαιτούμε».

«Επιδιώκουν πολύ να κλείσουν συμφωνία και, κατά την άποψή μου, δεν έχουν άλλες επιλογές», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι Ιρανοί «διαπραγματεύονται μέχρι τα όριά τους».

Αναφερόμενος στον Πιτ Χέγκσεθ, πρόσθεσε: «Αν δεν μας προσφέρουν όσα πρέπει, τότε αυτός ο άντρας στα αριστερά μου θα αναλάβει δράση».

.@POTUS on Iran: "They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be — either that or we'll have to just finish the job... They're negotiating on fumes, but we'll see what happens." pic.twitter.com/eZDKq4RLHO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ παραμένουν έτοιμες να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική δύναμη σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. Κι όλα αυτά, ενώ ο Τραμπ προσπαθεί (ξανά) να επικοινωνήσει πόσο μεγάλες καταστροφές έχουν υποστεί οι ιρανικές δυνάμεις από τις αμερικανικές. Επανήλθε στο TruthSocial με μια εικόνα που στοχεύει μάλιστα το CNN, το οποίο υποθετικά αναφέρει ότι το ναυτικό του Ιράν είναι δυνατό. Η εικόνα ολοκληρώνεται με μια πανστρατιά ιρανικών πλοίων, τα οποία βέβαια, βρίσκονται στον πάτο της θάλασσας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: