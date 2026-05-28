ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Άδωνις Γεωργιάδης: Η ΝΔ θα πάρει 40%
Άδωνις Γεωργιάδης
clock 09:30 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Αισιόδοξος ότι η ΝΔ θα πάρει στις εκλογές 40% εμφανίζεται ο Άδωνις Γεωργιάδης σε μια εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο protothema.gr και στη «Διαχωριστική Γραμμή» με τον Άγγελο Μόσχοβα.

Εκπλήσσει λέγοντας ότι του αρέσει που κατεβαίνει ξανά στην πολιτική ο Αλέξης Τσίπρας. «Έχει μια λάμψη, δεν είναι μηδέν», λέει. Τουναντίον, για τον Νίκο Ανδρουλάκη εκτιμά ότι δεν κάνει για την πολιτική: «Ας ασχοληθεί με ποδόσφαιρο, ας παίξει ΠΡΟΠΟ». Για την Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστηρίζει: «Η κοπέλα έχει πρόβλημα».

