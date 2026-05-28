Τέλος το «Λιβυκό»: Καθιερώνεται το «Νότιο Κρητικό Πέλαγος» στα σχολικά βιβλία

Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, το Μάιο του 2026, διορθώνονται άμεσα, στα σχολικά εγχειρίδια, οι εσφαλμένες καταχωρήσεις που υπήρχαν με τον «ορθό όρο “Νότιο Κρητικό Πέλαγος”». Ο γεωγραφικός χαρακτηρισμός είναι το Γεωγραφικό Ελληνικό Τοπωνύμιο που είναι αποτυπωμένο στο Εθνικό Γεωγραφικό Λεξικό 2023, 1η έκδοση.

Το Λεξικό αποτελεί «ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων που συλλέγονται και καταχωρίζονται από την Ελληνική Στρατιωτική Υπηρεσία και την Ελληνική Υδρογραφική Υπηρεσία» και περιέχει γεωγραφικά ονόματα εντός περιοχών στις οποίες η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία «τόσο χερσαία όσο και θαλάσσια συμπεριλαμβανομένων των υποθαλάσσιων χαρακτηριστικών».

Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα μιας προσπάθειας ενημέρωσης της Πολιτείας, που ξεκίνησε το 2014, αναφέροντας τους λόγους που έπρεπε να γράφεται στα σχολικά βιβλία και στους σχολικούς χάρτες ο ορθός γεωγραφικός χαρακτηρισμός «Νότιο Κρητικό Πέλαγος», στη θέση της εσφαλμένης καταχώρησης που υπήρχε με το γεωγραφικό χαρακτηρισμό «Λιβυκό Πέλαγος».

Μιλάμε φυσικά για τη θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Κρήτης και εντός της δυνητικής Ελληνικής ΑΟΖ, όπου η Ελλάδα ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία.

Ιστορικό

Πλήθος ανταλλαγής επιστολών με τα Υπουργεία, από τα οποία ενημερώθηκα από το 2015, ότι στους επίσημους Ελληνικούς χάρτες, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες ( Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού και Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού} του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ό γεωγραφικός χαρακτηρισμός «Νότιο Κρητικό Πέλαγος» υπήρχε αποτυπωμένος στους χάρτες των Υπηρεσιών αυτών από πολλά χρόνια πριν, και αναφερόταν για τη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και εντός της δυνητικής Ελληνικής ΑΟΖ.

Δηλαδή πολλά χρόνια πριν ο γεωγραφικός χαρακτηρισμός «Νότιο Κρητικό Πέλαγος» υπήρχε αποτυπωμένος στους Επίσημους Ελληνικούς χάρτες. Αυτός όμως ο χαρακτηρισμός δεν υπήρχε αποτυπωμένος στα σχολικά εγχειρίδια και στους σχολικούς χάρτες, καθώς επίσης δεν υπήρχε καθόλου σε όλους τους τουριστικούς και λοιπούς χάρτες των εκδοτικών οίκων.

Για να διορθωθούν οι εσφαλμένες καταχωρήσεις στα σχολικά εγχειρίδια και τους σχολικούς χάρτες αρμόδιο είναι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) το οποίο ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας. Για να διορθωθούν οι εσφαλμένες καταχωρήσεις στους Ελληνικούς χάρτες που εκδίδονται και κυκλοφορούν από τους εκδοτικούς οίκους δεν γνωρίζω ακόμη ποιος είναι αρμόδιος Φορέας. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία η έκδοση χαρτών προϋποθέτει την έγκριση – άδεια από την αρμόδια Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού, που υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Μέχρι και σήμερα λίγοι εκδοτικοί οίκοι έχουν ανταποκριθεί και έχουν λάβει εν μέρει υπόψη των τους επίσημους Ελληνικούς χάρτες, και συνεχίζουν να τυπώνουν χάρτες με τον εσφαλμένο γεωγραφικό χαρακτηρισμό «Λιβυκό Πέλαγος» που δεν υπάρχει καθόλου στα Ελληνικά Γεωγραφικά Τοπωνύμια που έχουν κατατεθεί στον ΟΗΕ από το 2023. Πιστεύω κάποια στιγμή, με τη δημοσιοποίηση του θέματος η Πολιτεία να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να τυπωθούν νέοι τουριστικοί και λοιποί χάρτες καθώς και να εφαρμοστεί ο νόμος ως προς τη χορήγηση αδειών πριν την εκτύπωση οιονδήποτε χαρτών.

Το 2025 εστάλησαν νέες προτάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας όταν δημοσιοποιήθηκε το από 15-6-2025 έγγραφο του κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Δένδια, με το οποίο ενημέρωσε την Ελληνική Βουλή με τους ορθούς γεωγραφικούς χαρακτηρισμούς για τις θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη νήσο Κρήτη που αποτυπώνονται στους στρατιωτικούς χάρτες. Συγκεκριμένα ανέφερε ο κ. Δένδιας ότι «η θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κρήτης αποτυπώνεται στους χάρτες του Υπουργείου με το γεωγραφικό χαρακτηρισμό Βόρειο Κρητικό Πέλαγος, και η θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης αποτυπώνεται στους ίδιους χάρτες με το χαρακτηρισμό “Νότιο Κρητικό Πέλαγος”».

Επίσης αναφέρει ο κ. Υπουργός ότι τα παραπάνω ορθά γεωγραφικά τοπωνύμια έχουν κατατεθεί από το 2023 και στον ΟΗΕ με το Εθνικό Γεωγραφικό Λεξικό. Τα Ελληνικά αυτά τοπωνύμια αποτελούνται από 1706 σελίδες, και στη σελίδα 1114 καταγράφεται με συντεταγμένες ο ορθός γεωγραφικός χαρακτηρισμός “ΝΟΤΙΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΛΑΓΟΣ”. Η παλαιά λανθασμένη ονομασία απουσιάζει από το εν λόγω λεξικό.



Τα παραπάνω στοιχεία μαζί με πλήθος άλλων στοιχείων και 40 και πλέον δημοσιευμάτων και γραπτών συνεκτιμήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας το Μάιο του 2026 και αποφασίστηκε η αναγραφή της ορθής ονομασίας “Νότιο Κρητικό Πέλαγος” στα σχολικά εγχειρίδια του Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου από την επόμενη σχολική χρονιά.

Ευχαριστώ όσους βοήθησαν ώστε μετά από 12 χρόνια να υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα.

Ο Μανώλης Λουτσέτης είναι απόφοιτος Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά και σμήναρχος εν αποστρατεία Ε.Α.

Πηγή: efsyn.gr

