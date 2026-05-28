Κρήτη: Στην Εντατική μετά από μαχαιριά στην καρδιά!

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Χανίων νεαρός άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε τραυματισμένος αργά το βράδυ της Τετάρτης, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον θώρακα και συγκεκριμένα στο ύψος της καρδιάς και την κοιλιακή χώρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 23:00, όταν το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για τραυματισμένο άτομο και έσπευσε άμεσα στο σημείο, παρέχοντας τις πρώτες βοήθειες πριν από τη διακομιδή του στο νοσοκομείο. Η κατάσταση του άνδρα χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή και νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, όπως δήλωσε στο ekriti ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Γιώργος Μπέας.

Μάλιστα ο νεαρός άνδρας χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση από Θωρακοχειρουργούς του νοσοκομείου.

Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

