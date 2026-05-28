Ιεράπετρα: Έκτακτη συνέλευση αγροτών για τις καθυστερήσεις στα έργα άρδευσης

Σε έκτακτη γενική συνέλευση καλεί τα μέλη του ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας, με φόντο τις καθυστερήσεις που, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, καταγράφονται στην προώθηση και υλοποίηση κρίσιμων έργων άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή.

Η συνέλευση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στις 19:30, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας, όπου οι παραγωγοί αναμένεται να θέσουν επί τάπητος τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με την επάρκεια και τη διαχείριση του νερού.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί η κατάσταση που επικρατεί με τα έργα άρδευσης, τα οποία, σύμφωνα με τον Σύλλογο, παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις, με άμεσες επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή και στο κόστος καλλιέργειας.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες κινήσεις και τις μορφές διεκδίκησης, με στόχο την επίσπευση των παρεμβάσεων και την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που, όπως τονίζουν οι αγρότες, επηρεάζουν την παραγωγική δραστηριότητα της περιοχής.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Το Σάββατο οι απολογίες μητέρας και συντρόφου για την απόπειρα ανθρωποκτονίας της 3χρονης

Ηράκλειο: Τον έπιασαν για τις απάτες με τα... άφαντα ανταλλακτικά αυτοκίνητων

Ηράκλειο: Το τελειωτικό χτύπημα στα αμπέλια από τη νέα χαλαζόπτωση (εικόνες)