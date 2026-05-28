Πάνω από 10% υποχώρησε ζήτηση για βενζίνη, μειωμένες οι τιμές το τριήμερο

Αισιοδοξία για την πορεία των τιμών των καυσίμων ενόψει του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος εκφράζουν παράγοντες της αγοράς, εκτιμώντας ότι οι διεθνείς συνθήκες επιτρέπουν τη διατήρηση μιας πιο ήπιας εικόνας στην αντλία.

Την ίδια ώρα, η ζήτηση για αμόλυβδη βενζίνη εμφανίζεται αισθητά μειωμένη, καθώς από το Πάσχα μέχρι και σήμερα καταγράφεται πτώση που ξεπερνά το 10%, στοιχείο που αποδίδεται στην επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών και στη σαφή τάση των καταναλωτών να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους.

Χαμηλότερα το brent, παραμένει η ανησυχία για νέα αναταραχή

Η τιμή του Brent χθες κινούταν κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13% σε σχέση με έναν μήνα πριν, αλλά άνοδο πάνω από 30% σε σχέση με τα επίπεδα που βρισκόταν πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει στο Business Daily, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηριούχων - Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, η αβεβαιότητα στην αγορά καυσίμων παραμένει, σημειώνοντας πως δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στο τοπίο, παρά μόνο μια προσωρινά ευνοϊκή συγκυρία, που κρατάει σε χαμηλό 2 εβδομάδων το πετρέλαιο.

Όπως είπε, οι αγορές εξακολουθούν να εμφανίζονται επιφυλακτικές, καθώς η τιμή του πετρελαίου παραμένει κοντά στα 100 δολάρια, ενώ υπάρχουν φόβοι για νέα αναταραχή.

Ο ίδιος προειδοποιεί για τον κίνδυνο επιδείνωσης της κατάστασης καθώς, όπως είπε, εξαντλούνται τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ, που συμβάλλουν στη συγκράτηση των τιμών.

Μάλιστα, όπως εξηγεί, σε ένα αρνητικό σενάριο η τιμή του πετρελαίου θα μπορούσε να εκτοξευθεί στα 120-130 δολάρια, με την επιστροφή των τιμών στην αντλία σε φυσιολογικά επίπεδα να απαιτήσει τουλάχιστον έναν χρόνο, ακόμη και σε περίπτωση άμεσης λήξης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Πάνω από 20% ακριβότερα τα καύσιμα σε σχέση με πριν τον πόλεμο

Στο μέτωπο της ελληνικής αντλίας οι ανατιμήσεις που έχουν καταγραφεί συγκριτικά με τα επίπεδα τιμών πριν από την έναρξη του πολέμου, ξεπερνούν το 20%, με τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης να παραμένουν αισθητά ακριβότερα για τους καταναλωτές, παρά τις κατά διαστήματα διακυμάνσεις που έχουν καταγραφεί.

Όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα, ο οποίος βασίζεται στα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στην αμόλυβδη 95 οκτανίων, της οποίας η μέση τιμή διαμορφωνόταν στα 1,751 ευρώ ανά λίτρο πριν την έναρξη της κρίσης και σήμερα φτάνει τα 2,134 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 21,87%.

Image

Αντίστοιχα, η αμόλυβδη 100 οκτανίων από τα 1,956 ευρώ ανά λίτρο έχει ανέλθει στα 2,325 ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο της τάξης του 18,87%.

Αυξημένο παραμένει και το κόστος στο ντίζελ κίνησης, το οποίο από τα 1,565 ευρώ ανά λίτρο έχει διαμορφωθεί σήμερα στα 1,811 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 15,72%.

Βέβαια, να σημειώσουμε πως από το ξεκίνημα του πολέμου έως και σήμερα μεσολάβησαν και περίοδοι σταθεροποίησης, ακόμη και μικρής αποκλιμάκωσης των τιμών, ενώ έχουν μεσολαβήσει και οι παρεμβάσεις της ελληνικής κυβέρνησης.

Μάλιστα, όσον αφορά την τιμή του ντίζελ κίνησης, πριν από την ανακοίνωση της επιδότησης ύψους 20 λεπτών στην αντλία η τιμή του κινούνταν σταθερά πάνω από εκείνη της αμόλυβδης βενζίνης, μια συνθήκη που θεωρείται που χαρακτηρίζεται από παράγοντες της αγορά εξαιρετικά ασυνήθιστη για την ελληνική αντλία.

Αντίθετα, πλέον η αμόλυβδη βενζίνη κινείται σταθερά πάνω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης έχει υποχωρήσει εκ νέου κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ.

Ωστόσο, η συνολική εικόνα δείχνει ότι οι τιμές στην αντλία εξακολουθούν να κινούνται σε επίπεδα σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με την προπολεμική περίοδο, δημιουργώντας πιέσεις τόσο στον οικογενειακό προϋπολογισμό όσο και στο κόστος μετακινήσεων.

Πτώση πάνω από 10% στην κατανάλωση βενζίνης

Αυτό που έχει τη σημασία του είναι πως, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο κ. Παπαγεωργίου, η ζήτηση για απλή βενζίνη έχει υποχωρήσει κατά 10%-12% από το Πάσχα και μετά, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές έχουν οδηγήσει τους καταναλωτές σε περιορισμό των μετακινήσεων και αποφυγή μεγάλων ταξιδιών.

Μικρότερη πτώση, της τάξης του 1%-1,5%, καταγράφεται και στο πετρέλαιο κίνησης.

Θυμίζουμε πως σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η κατανάλωση βενζίνης υποχώρησε το δίμηνο Μαρτίου - Απριλίου στους 343.086 μετρικούς τόνους από 350.902 το αντίστοιχο δίμηνο του 2025, καταγράφοντας πτώση 2,2%.

Αισιοδοξία για το τριήμερο Αγίου Πνεύματος, πτώση 4-5 λεπτά

Ωστόσο, ο κ. Παπαγεωργίου εκφράζει την αισιοδοξία του για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καθώς εκτιμά πως αναμένεται να συνοδευτεί από μικρή ανάσα για τους καταναλωτές, με πιθανή μείωση της τιμής στην αντλία ακόμη και κατά 4-5 λεπτά του ευρώ.

Βέβαια, το ποσό αυτό δε θα δημιουργήσει αισθητή διαφορά στην τσέπη του καταναλωτή και ενδεχομένως να μην επηρεάσει καθόλου την κινητικότητα στην αγορά.

Παράταση επιδότησης στο ντίζελ με ψαλίδισμα 5 λεπτών

Την Τρίτη το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε συνέχεια των σχετικών δηλώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε παράταση και για τον Ιούνιο του μέτρου της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης. Πρόκειται ουσιαστικά για την τρίτη παράταση.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου, η συγκεκριμένη παρέμβαση έχει ήδη συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών στην αντλία.

Ενδεικτικά, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης διαμορφώθηκε στις 24/5 στα 1,818 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 1,882 ευρώ στις 30/04, ενώ στις 31/3 -πριν από την έναρξη της επιδότησης- είχε φτάσει στα 2,122 ευρώ ανά λίτρο. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα η τιμή του ντίζελ είναι περίπου 30 λεπτά χαμηλότερη σε σχέση με τα επίπεδα των τελών Μαρτίου.

Βέβαια, η ειδοποιός διαφορά της νέας επιδότησης σε σχέση με την προηγούμενη είναι ότι η νέα θα είναι στα 15 λεπτά ανά λίτρο (12 λεπτά προ ΦΠΑ), δηλαδή 5 λεπτά χαμηλότερη τις δύο προηγούμενες.

Ο κ. Παπαγεωργίου εκφράζει τον έντονο προβληματισμό του για το «ψαλίδισμα» των 5 λεπτών, σημειώνοντας ότι θα ήταν προτιμότερο η διαφορά αυτή να κατευθυνθεί στη βενζίνη.

Όπως εξήγησε, ακόμη και μια μικρή ενίσχυση θα μπορούσε να έχει σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο εάν η τιμή της βενζίνης έπεφτε κάτω από το όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Παράλληλα, από τις 12 Μαρτίου έχει τεθεί σε ισχύ πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των καυσίμων με ισχύ έως τις 30 Ιουνίου, ενώ ακούγεται έντονα πως δε θα υπάρξει καμία παράταση σε σχέση με το συγκεκριμένο μέτρο.

Εξάλλου, όπως εξηγεί ο Νίκος Παπαγεωργίου, η αγορά φαίνεται να λειτουργεί ανταγωνιστικά, καθώς οι τιμές παραμένουν χαμηλότερες από το ανώτατο όριο που έχει τεθεί.

Όσον αφορά τα σενάρια που επικρατούν στην αγορά για νέο fuel pass, πηγές κοντά στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που συνομίλησαν με το BD, ξεκαθαρίζουν πως κάτι τέτοιο «είναι εκτός κάδρου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - μεταναστευτικό: Εκατοντάδες αφίξεις μέσα σε λίγες ώρες - Πίεση για Αρχές και Αυτοδιοίκηση

Θάνατος Δασκαλάκη: Καταθέσεις και μαρτυρίες μετά το πόρισμα για πιθανή ανθρωποκτονία