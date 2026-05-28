Κρήτη: Το χειρόγραφο σημείωμα σε κάδο που «έριξε» το διαδίκτυο!

Viral έγινε το «επικό» σημείωμα σε κάδο απορριμμάτων στα Χανιά συνδυάζοντας στοιχεία έντονης και χιουμοριστικής αγανάκτησης ενός κατοίκου για την παράνομη ρίψη σκουπιδιών εκτός των κάδων. Το χειρόγραφο σημείωμα που κολλήθηκε πάνω στον κάδο έγραφε χαρακτηριστικά:«Όποιος πετάει σκουπίδια έξω από τον κάδο, να αλλάξει πόλη και να ξαναπάει δημοτικό».«Να φύγετε, να πάτε αλλού!».

Το περιστατικό αναδεικνύει το μόνιμο πρόβλημα πολλών γειτονιών με πολίτες που αφήνουν σακούλες στο πεζοδρόμιο αντί να τις πετούν μέσα στον κάδο. Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε αρχικά από το zarpanews.gr και αναπαράχθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους περισσότερους χρήστες να συμφωνούν με το σκεπτικό του δημιουργού.

