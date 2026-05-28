Το προσωπικό συμφέρον και η δίψα για εξουσία "εξαφάνισαν" την ιδεολογία των κομμάτων

Όποιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι η πλειοψηφία των ατόμων που ασχολούνται ενεργά με την πολιτική, έχει βαθειές ρίζες στην ιδεολογία του κόμματος που εκπροσωπεί, κάνει μεγάλο λάθος.

Οι πολιτικοί στη χώρα μας και η πολιτική που εκφράζουν, σχετίζεται, περισσότερο, με τα προσωπικά τους συμφέροντα και την απολαβή της εξουσίας, παρά με την ιδεολογία του κόμματος που υπηρετούν (με ελάχιστες εξαιρέσεις).

Το γεγονός αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές τα τελευταία χρόνια, όπου οι μετακινήσεις πολιτικών (βουλευτών και στελεχών), από κόμμα σε κόμμα, έχουν γίνει καθημερινότητα.

Ούτε στο ποδόσφαιρο δεν γίνονται τόσες μεταγραφές!!!

Δείτε, από το σημερινό Κοινοβουλίο, πόσοι υπουργοί και βουλευτές, στο παρελθόν ανήκαν σε άλλο κόμμα!!

Επομένως, σε ποια ιδεολογία ν' αναφερθούμε όταν όλα έχουν ισοπεθωθεί στον βωμό του συμφέροντος και της εφήμερης εξουσίας;

Οι λίγοι ρομαντικοί ιδεολόγοι που απέμειναν, νιώθουν προδομένοι και θλιμμένοι με όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Δικαιολογημένα οι πολίτες είναι θυμωμένοι με αυτά που βιώνουν.



Από την μία πλευρά, η ακρίβεια που επικρατεί παντού, δεν τους επιτρέπει μία αξιοπρεπή διαβίωση (αφού ο μισθός δεν φτάνει για να βγει ο μήνας) κι από την άλλη δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στα κόμματα και τους πολιτικούς, για αλλαγή της κατάστασης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ατάκα ενός φίλου μου σε εν ενεργεία βουλευτή: Σε ποιο κόμμα είσαι σήμερα;

Πριν δεκαετίες, στις εκλογές, οι ψηφοφόροι επέλεγαν να ψηφίσουν το κόμμα στην ιδεολογία του οποίου πίστευαν. Σήμερα, η επιλογή γίνεται μεταξύ προσώπων. Τα κόμματα έπονται.

Μάλιστα, τελευταία, δημιουργήθηκαν και κόμματα για να ικανοποιήσουν προσωπικές πολιτικές φιλοδοξίες.

Η παρουσία τόσου μεγάλου αριθμού κομμάτων στην πολιτική σκηνή της χώρας, αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει έδαφος και θέληση για συναίνεση μεταξύ των πολλών αρχηγών των κομμάτων.

Όταν στις ΗΠΑ των 350 εκατομμυρίων κατοίκων υπάρχουν μόνον 2 κόμματα, γιατί στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, να υπάρχουν τουλάχιστον 15 που διεκδικούν την είσοδό τους στη Βουλή, στις επόμενες εκλογές;

Ποια συμφέροντα εξυπηρετεί αυτός ο υπερβολικός αριθμός των κομμάτων;

Ευθύνη έχουν και τα κόμματα που κυβέρνησαν την χώρα και δεν άλλαξαν το ποσοστό του 3% για είσοδο στη Βουλή.



Αν το ποσοστό αυτό γινόταν 8% ή 10% τότε σίγουρα δεν θα είχαμε την σημερινή κατάσταση.

Φαίνεται ότι η διατήρηση του 3%, που συμβάλλει στον κατακερματισμό των ιδεολογιών, συμφέρει στα κόμματα εξουσίας.

Βέβαια αν στις επόμενες εκλογές (και πιθανόν στις επαναληπτικές), ενδέχεται να μην σχηματίζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση, τότε να δούμε τι θα πράξουν όλοι αυτοί που θέλουν να μας σώσουν...

Βασίλης Σκουταράς

