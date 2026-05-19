«Δεν θα δεχτούμε τετελεσμένα»: Ψήφισμα των κατοίκων κατά της δομής μεταναστών στις Μαλάδες

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης μεταφέρεται πλέον επίσημα η έντονη αντίδραση φορέων και κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Ηρακλείου για το ενδεχόμενο δημιουργίας δομής φιλοξενίας μεταναστών στην περιοχή των Μαλάδων.

Η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων και Κατοίκων καταθέτει ψήφισμα ενόψει της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, στις 12 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο “Ατλαντίς” στο Ηράκλειο, ζητώντας από την Περιφέρεια να λάβει σαφή και δημόσια θέση κατά της συγκεκριμένης χωροθέτησης.

Η πρωτοβουλία έρχεται σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, αλλά και των δημόσιων τοποθετήσεων εκπροσώπων της Περιφέρειας Κρήτης, σύμφωνα με τις οποίες η περιοχή των Μαλάδων δεν θεωρείται κατάλληλη για τη λειτουργία δομής φιλοξενίας.

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων βρίσκονται τα σοβαρά προβλήματα υποδομών που, όπως υποστηρίζουν οι κάτοικοι και οι φορείς, αντιμετωπίζει ήδη η περιοχή. Στο ψήφισμα γίνεται αναφορά στην έλλειψη αποχετευτικού δικτύου, στα επαναλαμβανόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, στα κυκλοφοριακά προβλήματα, αλλά και στην αυξημένη επιβάρυνση που ήδη δέχεται η ευρύτερη ζώνη λόγω της λειτουργίας κρίσιμων εγκαταστάσεων, όπως ο βιολογικός καθαρισμός της ΔΕΥΑΗ και το Βιοτεχνικό Πάρκο.

Παράλληλα, εκφράζονται ανησυχίες για ζητήματα ασφάλειας, προσβασιμότητας και συνολικής επιβάρυνσης της καθημερινότητας των κατοίκων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη να προηγηθεί ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική κοινωνία πριν από οποιαδήποτε κυβερνητική απόφαση.

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να απορρίψει ξεκάθαρα τη χωροθέτηση της δομής στις Μαλάδες – Φοινικιά, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική κοινωνία δεν πρόκειται να αποδεχθεί τετελεσμένα.

Ακολουθεί αυτούσιο το σχέδιο ψηφίσματος που κατατίθεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης:

ΣΧΕΔΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Οι εκπρόσωποι φορέων και κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου, που συνεδριάσαμε μετά τις πληροφορίες που θέλουν το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να προσανατολίζεται στη δημιουργία Κέντρου Προσωρινής Κράτησης μεταναστών στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, και αφού λάβαμε υπόψη μας ότι:

● Δεν υπάρχει σαφής, τεκμηριωμένη και επίσημη αξιολόγηση της καταλληλότητας του χώρου

● Την εγγύτητα του προτεινόμενου χώρου σε κατοικημένες περιοχές

● Την πλήρη έλλειψη βασικών υποδομών, όπως αποχέτευση, ενώ η περιοχή ήδη δέχεται σημαντικό φορτίο λυμάτων από το σύνολο της πόλης του Ηρακλείου

● Την απουσία επαρκών δικτύων όμβριων υδάτων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται πλημμυρικά φαινόμενα ακόμη και σε περιπτώσεις χαμηλής έως μέτριας έντασης βροχοπτώσεων

● Την αυξημένη επικινδυνότητα της περιοχής λόγω επαναλαμβανόμενων περιστατικών πυρκαγιών κατά τους θερινούς αλλά και χειμερινούς μήνες

● Τον ήδη δυσανάλογο επιμερισμό επιβαρύνσεων στην περιοχή, καθώς φιλοξενεί κρίσιμες και οχλούσες υποδομές, όπως το μεγαλύτερο Βιοτεχνικό Πάρκο της Κρήτης, τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑΗ, καθώς και εγκαταστάσεις ύδρευσης και άρδευσης

● Την περιορισμένη και δυσχερή προσβασιμότητα της περιοχής από και προς τα κεντρικά οδικά δίκτυα

● Τα σοβαρά και ήδη υφιστάμενα κυκλοφοριακά προβλήματα, τα οποία επιβαρύνονται καθημερινά και απαιτούν άμεση αποσυμφόρηση αντί για επιπλέον φορτίσεις

● Τις σωρευτικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα, την ασφάλεια, την τοπική οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής

● Τα στοιχεία και τις τεκμηριωμένες θέσεις που έχουν κατατεθεί σχετικά με την ακαταλληλότητα του συγκεκριμένου χώρου

ζητούμε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης:

Να απορρίψει ρητά και κατηγορηματικά τη χωροθέτηση δομής φιλοξενίας στην περιοχή των Μαλάδων – Φοινικιάς.

Να κρίνει τον συγκεκριμένο χώρο ως ακατάλληλο, με βάση τα παραπάνω τεκμηριωμένα δεδομένα.

Να ευθυγραμμιστεί με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Να τοποθετηθεί δημόσια και ξεκάθαρα, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την ακαταλληλότητα του χώρου.

Να ζητήσει από τα αρμόδια Υπουργεία την επανεξέταση του σχεδιασμού, αποκλείοντας χωροθετήσεις εντός ή πλησίον αστικού και ημιαστικού ιστού.

Να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε μελλοντική πρόταση θα εξεταστεί μόνο κατόπιν ουσιαστικής θεσμικής διαβούλευσης με τον Δήμο, την Περιφέρεια, τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία.

Δηλώνουμε ότι:

Η τοπική κοινωνία δεν αποδέχεται τη δημιουργία δομής στον συγκεκριμένο χώρο και δεν θα αποδεχθεί τετελεσμένα, καθώς η χωροθέτηση θα επιβαρύνει περαιτέρω την καθημερινότητα, την ασφάλεια, την τοπική οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.

Εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής φορέων και κατοίκων του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου

Ο Συντονιστής της επιτροπής



Αλέξης Κοκολάκης

