Τραγωδία στην Κένυα: 15 μαθήτριες νεκρές από πυρκαγιά σε οικοτροφείο θηλέων

Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κοιτώνα οικοτροφείου θηλέων στην κεντρική περιφέρεια Νακούρου της Κένυας στοίχισε τη ζωή σε 15 μαθήτριες, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.







Σύμφωνα με την ίδια πηγή, μαθήτριες έχουν επίσης τραυματισθεί, αλλά δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός τους, ενώ η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο.







Ομάδες διασωστών ερευνούν τον κοιτώνα της Ακαδημίας Θηλέων Ουτουμίσι, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά γύρω στη 1 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), μετέδωσε ο ραδιοσταθμός Capital FM, επικαλούμενος τον Σάμιουελ Εντάνι, τον αρχηγό της αστυνομίας στην περιφέρεια.

16 students died following a dormitory fire at Utumishi Girls Academy in Gilgil, Kenya. At least 74 others have been admitted to hospital with injuries.



The Kenya Red Cross says the incident was reported at 3:30 a.m. local time on Thursday.



More updates to follow.

Πυροσβέστες και αστυνομικοί αναπτύχθηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά και να απομακρύνουν τις μαθήτριες, πρόσθεσε ο Capital FM. Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.







Το 2024, πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 21 μαθητές οικοτροφείου δημοτικού σχολείου στη γειτονική κομητεία Νιέρι.

