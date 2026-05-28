Ανδρουλάκης: «Στόχος η πρωτιά στις εκλογές» – Σκληρή επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Διμέτωπη επίθεση κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα κατηγορώντας τους για αναξιοπιστία και παλιές πρακτικές, εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε τηλεοπτική συνέντευξη, υποστηρίζοντας ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με όρους αξιοπιστίας και αυτονομίας από συμφέροντα και επιμένοντας ότι το ΠΑΣΟΚ εγγυάται μια νέα αρχή. «Νέα αρχή με παλιές πρακτικές και νοοτροπίες δεν γίνεται. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται», ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης μιλώντας στο Open.

Ανδρουλάκης: Διμέτωπος κατά Μητσοτάκη και Τσίπρα

«Τι σημαίνει αναξιοπιστία; Αναξιοπιστία σημαίνει να λέει ο κ. Μητσοτάκης ότι θέλω να αναθεωρήσω το άρθρο 86 αλλά ακόμη και μέχρι προχθές να το χρησιμοποιεί για να μην ερευνήσει η δικαιοσύνη σοβαρές δικογραφίες που στέλνει η ίδια στη Βουλή και αφορούν υπουργούς του. Αναξιοπιστία τι σημαίνει; Να λες αχ τους καημένους τους δανειολήπτες, τι δύσκολα που περνάνε, κάτι πρέπει να κάνουμε”, αλλά να είσαι εκείνος που με νόμο σου πούλησες δισεκατομμύρια ευρώ κόκκινα δάνεια σε funds με αποτέλεσμα σήμερα χιλιάδες Έλληνες να είναι όμηροι της πολιτικής σου επιλογής. Και μάλιστα μολονότι έλεγες: κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη, είδαμε πολλά σπίτια στα χέρια των funds».

Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, υπεραμύνθηκε των δηλώσεων του «περί κακού αντιγραφέα» και άφησε αιχμές για προσπάθεια «μίμησης του παρελθόντος», υποστηρίζοντας ότι η πολιτική δεν μπορεί να βασίζεται σε αναβιώσεις προσώπων και πρακτικών προηγούμενων δεκαετιών, αλλά στην ικανότητα ανάγνωσης των σύγχρονων αναγκών της κοινωνίας.

«Προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο έναν άνθρωπο που έχει βγει τώρα για δεκαετίες από τη ζωή, αντί να δώσει ένα σχέδιο που αφορά την πατρίδα και το μέλλον της», είπε μεταξύ άλλων. «Ο καθένας, κρίνεται από το πώς μπορεί να διαβάσει το παρόν και το μέλλον της χώρας και όχι στο πώς προσπαθεί να μιμηθεί το παρελθόν», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των ΜΜΕ, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα μιντιακά κέντρα προωθούν συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα χωρίς ουσιαστική κριτική σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που – όπως είπε – δίνει έναν «πρoσκηνιακό αγώνα χωρίς εξαρτήσεις».

«Πού φαίνονται οι εξαρτήσεις; Από τον τρόπο που αντιμετωπίζουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα εμάς τους πολιτικούς. Όταν βλέπετε ισχυρά μιντιακά συστήματα να προστατεύουν και να προωθούν με τέτοια δύναμη πολιτικά πρόσωπα χωρίς να τα αξιολογούν, χωρίς να τους ασκούν κριτική, κάτι γίνεται, κάποιες εξαρτήσεις υπάρχουν.

Πιστεύω ότι προ των εθνικών εκλογών ο ελληνικός λαός θα το κρίνει και αυτό, θα δει ποιοι από εμάς έχουμε μια πορεία στο φως χωρίς εξαρτήσεις και χωρίς στήριξη από την εγχώρια ολιγαρχία και ποιοι έχουν και προστάτες και χορηγούς», είπε και πρόσθεσε:

«Έχετε δει ολιγάρχες να αγόρασαν εφημερίδες και κανάλια για να στηρίξουν το ΠΑΣΟΚ; Όχι. Άρα, ο αγώνας που δίνουμε, είναι προσκηνιακός, είναι χωρίς εξαρτήσεις. Γι’ αυτό μπορούμε μαζί με τον ελληνικό λαό να κάνουμε μια νέα αρχή. Όταν ο αγώνας γίνεται με εξαρτήσεις, με συμφέροντα και με σκανδαλώδη προώθηση, προφανέστατα υπάρχουν και κάποιες δουλείες».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Και το λέω ξανά: Ο κ. Μητσοτάκης ήρθε με τον ίδιο τρόπο στα πράγματα. Τα είδαμε τα χαΐρια μας στους θεσμούς, στην οικονομία, στην ακρίβεια, στην υγεία και στη παιδεία, στην ενέργεια.

Βλέπω ξανά τα ίδια να χρησιμοποιούνται και από τον κ. Τσίπρα. Ως πολιτικό αποτύπωμα θυμίζει το καινούργιο, το αδέσμευτο, το αξιόπιστο ή θυμίζει μία από τα χθες;».

Για τις δημοσκοπήσεις

Αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις χαρακτήρισε «σκανδαλώδεις» τις μεγάλες αποκλίσεις που παρουσιάζονται μεταξύ διαφορετικών δημοσκοπήσεων την ίδια χρονική περίοδο.

«Κάποιοι δεν κάνουν δημοσκοπήσεις. Κάνουν χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Και την απάντηση θα τους τη δώσει ο ελληνικός λαός την ημέρα των εθνικών εκλογών, όπως έγινε και στο παρελθόν. Στις τελευταίες εκλογές, κάποιοι “φούσκωναν” τεχνηέντως τον ΣΥΡΙΖΑ για να συσπειρωθεί η Νέα Δημοκρατία. Βολευόταν και ο ένας και ο άλλος. Το αποτέλεσμα ήταν εμείς να πάμε σε εκλογές με το επιχείρημα “θα καταρρεύσετε”! Τελικά κατέρρευσε κάποιος άλλος και όχι εμείς. Για μένα, το να βγαίνουν δημοσκοπήσεις που τις ίδιες ημέρες, δείχνουν διαφορά 7% στα ποσοστά ενός κόμματος, νομίζω ότι είναι προκλητικό και σκανδαλώδες. Τώρα ακούσατε ότι υπάρχουν συμφέροντα στον τόπο; Είδατε πολλά πρωτοσέλιδα, είδατε πολλά sites να χαϊδεύουν και να προωθούν το ΠΑΣΟΚ; Είδατε πολλούς δημοσιογράφους να κάνουν τη νύχτα-μέρα;».

Όπως είπε ο κ. Ανδρουλάκης: «Εδώ υπάρχει ένα στρατευμένο σύστημα που το βολεύει μία κατάσταση. Αυτό που έγινε και το 2023. Δεν θέλουν πολιτικό αντίπαλο ένα κόμμα με πρόγραμμα, με στελέχη, που μιλάει για το μέλλον. Θέλουν να ξαναπάμε στη συζήτηση του 2015. Θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο γιατί, πολύ απλά, αυτό βολεύει τη Νέα Δημοκρατία. Τη ΝΔ τη βολεύει ένας αντίπαλος που δεν της παίρνει ψήφους. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή τη “χτυπάει” στο κέντρο, δεν είναι ένας εύκολος αντίπαλος».

Για τις συνεργασίες

Σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος του κόμματος είναι η πρώτη θέση στις εκλογές, ώστε να υπάρξει «πολιτική αλλαγή με σταθερότητα», και απέκλεισε τη συνεργασία με τη ΝΔ καθώς «υπηρετούμε άλλο πολιτικό σχέδιο».

«Εμείς καταρχάς καλούμε κάθε πολίτη και από το κέντρο και από την αριστερά, αλλά και από όποιο κόμμα ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, για να πετύχουμε το στόχο της πολιτικής αλλαγής. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάει στην αντιπολίτευση» είπε προσθέτοντας ότι «προσπαθούμε να οικοδομήσουμε τις συμμαχίες μας με την κοινωνία βάσει του προγράμματός μας και από τα αριστερά και από το κέντρο. Άρα είναι αναγκαία η συμπαράταξη δυνάμεων. Είναι αναγκαία η ενότητα δυνάμεων, αλλά βάσει προγράμματος και με τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Αυτονομία από τα συμφέροντα και αξιοπιστία. Αλλιώς η Νέα Δημοκρατία δεν θα ηττηθεί», πρόσθεσε και συνέχισε:

«Η απόφασή μας είναι καθαρή: Εάν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. *Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, δεν μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Εάν ο ελληνικός λαός επιλέξει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο, θα έχουμε και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα. Τη Νέα Δημοκρατία δεν τη βολεύει η μάχη του σήμερα και του αύριο, αλλά η σύγκριση του χθες».

Για Γεωργιάδη

Ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη την επαύριο της κατάθεσης μήνυσης εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση λέγοντας ότι «Αυτά δεν είναι πολιτική κριτική, είναι συκοφαντία και ο συκοφάντης θα πληρώσει. Αν τώρα φοβάται γιατί ξέρει ότι είπε μόνο ψέματα εδώ και 15 ημέρες και προσπαθεί τη συκοφαντία να την πουλήσει ως πολιτική κριτική και μάλιστα με τη στήριξη κάποιων δημοσιογράφων, συγγνώμη θα απολογηθεί εκεί που πρέπει, για να μάθουν κάποιοι να λένε την αλήθεια και όχι να πετάνε λάσπη».

Ανδρουλάκης : Τα αντανακλαστικά μας στην εξωτερική πολιτική, δεν είναι αυτά που θα έπρεπε

Ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, αναφέροντας ότι «τα αντανακλαστικά μας, δυστυχώς δεν είναι αυτά που θα έπρεπε».

«Όσο ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Γεραπετρίτης μιλούσαν για “ήρεμα νερά”, η Τουρκία έβαλε τη “Γαλάζια Πατρίδα” στα σχολεία και τώρα με νόμο σχεδιάζει να θωρακίσει τη δική της αντίληψη για την αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και εμείς δεν έχουμε πάρει καμία πρωτοβουλία», είπε ενώ αναφερόμενος στο ζήτημα του καλωδίου εκτίμησε ότι:

«Η Τουρκία πέτυχε τον στόχο της. Το ζήτημα του καλωδίου έχει “παγώσει”. Έχω ρωτήσει πολλές φορές τον Πρωθυπουργό στη Βουλή να μας ενημερώσει ως αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά πάνω από όλα να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, για το ακριβές χρονοδιάγραμμα ενός έργου, για το οποίο έχουν δεσμευθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν πληρώσει χρήματα οι Έλληνες φορολογούμενοι, και το οποίο είναι στρατηγικής σημασίας καθώς αφορά στα κυριαρχικά μας δικαιώματα η σύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης».

Επέμεινε, ότι «πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η Τουρκία θα έχει μία ρήτρα για την αναβάθμιση της τελωνειακής ένωσης, με παράλληλες δεσμεύσεις όμως για τον σεβασμό στα κυριαρχικά μας δικαιώματα».

