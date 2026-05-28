ΑΑΔΕ: Στα "μανταλάκια" η λίστα των μεγαλοφειλετών

Στη «σέντρα» ετοιμάζεται να βγάλει και φέτος η ΑΑΔΕ τα ονόματα των μεγαλοοφειλετών του δημοσίου, δημοσιοποιώντας δυο λίστες με τα ονόματα των φυσικών και νομικών προσώπων που χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ στην Εφορία.

Ήδη οι ελεγκτικές αρχές έχουν αρχίσει και στέλνουν «ραβασάκια» στους δεκάδες χιλιάδες μεγαλοοφειλέτες, με απλήρωτα για πάνω από ένα χρόνο χρέη, να προσέλθουν το αργότερο έως και τις 24 Ιουνίου για να τα ρυθμίσουν, προκειμένου να αποφύγουν να δουν το όνομά τους να φιγουράρει στις λίστες οι οποίες θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

Επισημαίνεται ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων μεγαλοοφειλετών είναι υποχρεωτική και γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 3943/2011 με στόχο την διαπόμπευσή τους, προκειμένου να πιεστούν να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους, που αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα της φορολογικής διοίκησης για την εισροή εσόδων στα ταμεία του κράτους.

Στα 114,5 δισ. ευρώ το ληξιπρόθεσμο

Άλλωστε το πρόβλημα των ληξιπροθέσμων είναι τεράστιο και άλυτο, για δεκαετίες, με αποτέλεσμα σήμερα το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο (παλαιά και νέα χρέη) να έχει εκτοξευτεί στα 114,5 δις ευρώ, εκ των οποίων τα 35,3 δισ. ευρώ να είναι ανεπίδεκτα είσπραξης και κατ’ επέκταση το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο να διαμορφώνεται στα 79,252 δισ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους περισσότερους μεγαλοοφειλέτες τα χρέη πάνε πολλές δεκαετίες πίσω, ενώ στις καταστάσεις περιλαμβάνονται και πτωχευμένες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αφήσει χρέη εκατομμυρίων ευρώ σε Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία ουσιαστικά έχει «διαγράψει» ο εισπρακτικός μηχανισμός καθώς είναι αδύνατον να εισπραχθούν.

Επισημαίνεται ότι για τα φυσικά πρόσωπα η λίστα αναγράφει: τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.

Πηγή: Ναυτεμπορική

