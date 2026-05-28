«Καμπανάκι» από την ΠΟΕΣΕ: Μείωση 1,9% στον τζίρο της εστίασης το πρώτο τρίμηνο

Ανησυχία για την πορεία της ελληνικής εστίασης εκφράζει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ) σε ανακοίνωσή της, με αφορμή τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα οποία καταγράφουν μείωση 1,9% στον κύκλο εργασιών του κλάδου σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Όπως επισημαίνει η ομοσπονδία, η πτώση καταγράφεται σε ένα έντονα πληθωριστικό περιβάλλον, με τον επίσημο πληθωρισμό να διαμορφώνεται στο 3%, γεγονός που -όπως αναφέρει- αποτυπώνει τη συρρίκνωση της πραγματικής κατανάλωσης και την αυξανόμενη πίεση στις επιχειρήσεις της εστίασης.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΟΕΣΕ κάνει λόγο για «ασφυκτικό περιβάλλον» λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι η εστίαση βρίσκεται τα τελευταία χρόνια αντιμέτωπη με διαρκή απαξίωση, αλλά και πολιτικές που ενισχύουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι επαγγελματίες από όλη τη χώρα εκφράζουν έντονη ανησυχία για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών τους και των θέσεων εργασίας, τονίζοντας ότι η εστίαση αποτελεί βασικό πυλώνα της απασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και του ελληνικού τουρισμού.

Η ομοσπονδία ζητάει από την κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα σχέδιο στήριξης της ελληνικής εστίασης, «με ουσιαστικές λύσεις και αποφυγή πολιτικών που οδηγούν σε νέα αδιέξοδα».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρήτη - μεταναστευτικό: Εκατοντάδες αφίξεις μέσα σε λίγες ώρες - Πίεση για Αρχές και Αυτοδιοίκηση

Θάνατος Δασκαλάκη: Καταθέσεις και μαρτυρίες μετά το πόρισμα για πιθανή ανθρωποκτονία

Ηράκλειο: Το τελειωτικό χτύπημα στα αμπέλια από τη νέα χαλαζόπτωση (εικόνες)