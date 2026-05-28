Επιδόματα Μαΐου: Πληρώνονται την Παρασκευή 29/5 ένα εκατομμύριο δικαιούχοι

Αύριο Παρασκευή, 29 Μαΐου, πρόκειται να καταβληθούν στους δικαιούχους τα κοινωνικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ για τον μήνα Μάιο, συνολικού ύψους 275.075.217 ευρώ, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-επίδομα παιδιού, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και τα επιδόματα γέννησης και αναδοχής καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.
Στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν και να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα.
Κοινωνικά επιδόματα: Αναλυτικά οι κατηγορίες και τα συνολικά ποσά
Συγκεκριμένα θα διατεθούν:
Επίδομα παιδιού: 460.803 δικαιούχοι – 92.028.168 ευρώ
Επίδομα στέγασης: 172.145 δικαιούχοι – 20.466.086 ευρώ
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (με προπληρωμένη κάρτα): 145.229 δικαιούχοι – 32.988.415 ευρώ
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (χωρίς προπληρωμένη κάρτα): 590 δικαιούχοι – 139.023 ευρώ
Αναπηρικά: 208.759 δικαιούχοι – 97.425.715 ευρώ
Επίδομα Ομογενών: 4.897 δικαιούχοι -173.775 ευρώ
Σύνταξη ανασφάλιστων υπερηλίκων, ν.1296/1982: 11.781 δικαιούχοι – 4.638.347 ευρώ
Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων: 23.530 δικαιούχοι -9.279.328 ευρώ
Επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφάλιστων υπερηλίκων: 470 δικαιούχοι -151.575 ευρώ
Έξοδα κηδείας: 93 δικαιούχοι – 73.643 ευρώ
Επίδομα γέννησης: 8.863 δικαιούχοι – 11.648.950 ευρώ
Επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 5 δικαιούχοι – 2.100 ευρώ
Κόκκινα δάνεια: 3.114 δικαιούχοι- 255.329 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 17 δικαιούχοι – 17.000 ευρώ
Ευάλωτοι οφειλέτες: 397 δικαιούχοι – 44.644 ευρώ
Επίδομα αναδοχής: 625 δικαιούχοι – 507.768 ευρώ
Επαγγελματική αναδοχή: 8 δικαιούχοι – 14.800 ευρώ
Πρόγραμμα προσωπικού βοηθού: 2.396 δικαιούχοι – 1.877.766 ευρώ
Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων σε μέλη της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας: 14.092 δικαιούχοι – 3.342.785 ευρώ
