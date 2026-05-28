Ελβετία: Επίθεση σε σιδηροδρομικό σταθμό, τέσσερις τραυματίες -Ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ»

Συναγερμός σήμανε σε σιδηροδρομικό σταθμό της Ελβετίας, μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, καθώς κατά την επίθεση τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα.

Το κίνητρο της επίθεσης στον σιδηροδρομικό σταθμό του Βίντερτουρ κοντά στη Ζυρίχη παραμένει ασαφές. Ωστόσο, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί μάρτυρες ισχυρίστηκαν ότι ο δράστης φώναζε «Αλλάχου Άκμπαρ» καθώς εξαπέλυε τη βίαιη επίθεσή του.

Η αστυνομία του καντονιού της Ζυρίχης επιβεβαίωσε ότι συνελήφθη ένας 31χρονος Ελβετός υπήκοος, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε πολίτες μέσα και γύρω από τον σταθμό.

Μαρτυρίες πανικού και χάους

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές τρόμου την ώρα της επίθεσης. Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα ελβετικά Μέσα δείχνουν έναν άνδρα να τρέχει έξω από τον σταθμό κρατώντας μαχαίρι και φωνάζοντας στα αραβικά.

«Όλοι ούρλιαζαν και έτρεχαν μακριά», ανέφερε μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο. Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε πως είδε «έναν άνδρα με επίδεσμο στον λαιμό», ενώ, σύμφωνα με άλλες αναφορές, ένα άτομο βρισκόταν αιμόφυρτο στο έδαφος.

Ένας φοιτητής που είχε φτάσει στον σταθμό λίγο πριν από το περιστατικό δήλωσε ότι άκουσε τον δράστη να φωνάζει «πέντε ή έξι φορές πολύ έντονα και φορτισμένα “Αλλάχου Άκμπαρ”».

«Είδα μια ομάδα νηπιαγωγείου και περαστικούς να τρέχουν για να σωθούν. Πέρασαν απέναντι στον δρόμο και μετά επικράτησε σιωπή», περιέγραψε.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλόφωνων ελβετικών ΜΜΕ μια σχολική τάξη βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο της επίθεσης και η δασκάλα φέρεται να παρενέβη για να προστατεύσει τα παιδιά.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στον σταθμό

Μετά την επίθεση, οι Αρχές απέκλεισαν μεγάλη περιοχή γύρω από τον σταθμό, με μάρτυρες να κάνουν λόγο για ζώνη ασφαλείας μήκους περίπου 100 μέτρων.

Ισχυρές δυνάμεις της δημοτικής αστυνομίας και εκείνης του καντονιού αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ενώ έκλεισαν προσωρινά είσοδοι και υπόγειες διαβάσεις του σταθμού. Στο σημείο έσπευσαν επίσης ασθενοφόρα και διασώστες.

Φωτογραφίες από το σημείο δείχνουν αστυνομικούς να έχουν τοποθετήσει προστατευτικά παραβάν, ενώ δεκάδες περιπολικά και οχήματα έκτακτης ανάγκης παρέμεναν γύρω από τον σταθμό για ώρες μετά την επίθεση.

Ένας σοβαρά τραυματίας -Άγνωστο το κίνητρο

Οι ελβετικές αρχές ανακοίνωσαν ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν τρία άτομα: ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ δύο ακόμη υπέστησαν τραύματα μέτριας βαρύτητας.

Ο 31χρονος δράστης συνελήφθη επιτόπου στον σταθμό και βρίσκεται υπό κράτηση. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν ανακοινώσει τα κίνητρα της επίθεσης, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει εάν ο δράστης είχε ιστορικό ψυχικών προβλημάτων ή εάν υπήρχαν ενδείξεις ριζοσπαστικοποίησης.

Αυξημένη ανησυχία στην Ελβετία

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην Ελβετία, καθώς επιθέσεις τέτοιου τύπου παραμένουν σχετικά σπάνιες στη χώρα. Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή του σταθμού έως ότου ολοκληρωθούν οι έρευνες και οι επιχειρήσεις ασφαλείας.

Η λειτουργία του σταθμού επηρεάστηκε σημαντικά για αρκετές ώρες, με καθυστερήσεις και περιορισμούς στις μετακινήσεις επιβατών.

