Κύκλωμα διακίνησης μεταναστών από Τουρκία προς Κρήτη "χτύπησαν" οι Αρχές – Συνελήφθη Ουκρανός

Σημαντική επιτυχία καταγράφουν οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη, μετά την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομηςδιακίνησης μεταναστών που φέρεται να δραστηριοποιούνταν τον τελευταίο χρόνο στη μεταφορά αλλοδαπών από τα τουρκικά παράλια προς τη Σητεία.

Η επιχείρηση οργανώθηκε έπειτα από συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, με τη συμμετοχή των Λιμενικών Αρχών Ηρακλείου, Σητείας και Αγίου Νικολάου, υπό τον συντονισμό της 7ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 26ης Μαΐου, όταν στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου εντόπισαν στο λιμάνι τέσσερις αλλοδαπούς — δύο γυναίκες από το Μαρόκο και δύο υπηκόους Συρίας, έναν άνδρα και μία γυναίκα — οι οποίοι επιχειρούσαν να επιβιβαστούν σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά χωρίς να διαθέτουν νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης προέκυψε ότι οι τέσσερις είχαν φτάσει λίγες ώρες νωρίτερα στη Σητεία, έχοντας αποπλεύσει από τα τουρκικά παράλια στις 24 Μαΐου με ιστιοφόρο σκάφος.

Μετά τις αποκαλύψεις αυτές, το Λιμεναρχείο Σητείας προχώρησε σε εκτεταμένους ελέγχους στην περιοχή και σε έρευνες σε ελλιμενισμένα σκάφη αναψυχής. Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Μαλαισίας, το οποίο βρισκόταν στο λιμάνι της Σητείας και κυβερνούσε 48χρονος υπήκοος Ουκρανίας.

Οι τέσσερις αλλοδαποί αναγνώρισαν τον 48χρονο ως τον άνθρωπο που οργάνωσε και πραγματοποίησε τη μεταφορά τους από την Τουρκία στην Κρήτη, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του από τις λιμενικές αρχές.

Ακολούθησε έρευνα στο ιστιοφόρο παρουσία δικαστικού λειτουργού και υπαλλήλων του Τελωνείου Σητείας, με τη συνδρομή στελέχους της ΕΛ.ΑΣ., κατά την οποία εντοπίστηκαν μαχαίρια διαφόρων διαστάσεων, γεγονός που οδήγησε και σε παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 48χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λασιθίου, ενώ οι τέσσερις αλλοδαποί πρόκειται να μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας.

