ΑΔΜΗΕ – Ι. Μάργαρης: Πολιτικό και όχι τεχνικό ζήτημα η αποθήκευση ενέργειας

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε μία δύσκολη στροφή της ενεργειακής μετάβασης», με κάθε επόμενο βήμα να γίνεται όλο και πιο απαιτητικό δεδομένου ότι πλέον στο ηλεκτρικό σύστημα λειτουργούν 18 GW ΑΠΕ, όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΑΔΜΗΕ κ. Ιωάννης Μάργαρης, μιλώντας στο 11ο Energy Transition Symposium της HAEE.

Σημείωσε ότι ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη έχουν βρει ακόμα τον τρόπο να αναπτύξουν τα δίκτυα με την ταχύτητα που απαιτεί η ενεργειακή μετάβαση, αναδεικνύοντας τους χρόνους αδειοδοτήσεων ως έναν από τους βασικότερους παράγοντες που καθορίζουν τον ρυθμό ανάπτυξης κρίσιμων ηλεκτρικών υποδομών. «Πρακτικά αυτό σημαίνει πόσο χρόνο χρειάζεται η κάθε ευρωπαϊκή κοινωνία να αποδεχθεί ένα νέο δίκτυο σε μια περιοχή, να το υιοθετήσει, να το αδειοδοτήσει, και να το προτεραιοποιήσει, σε σχέση με άλλου είδους δραστηριότητες», σχολίασε.

Σε ό,τι αφορά τον ΑΔΜΗΕ, συμπλήρωσε ότι τα έργα ανάπτυξης του συστήματος υψηλής τάσης απαιτούν ένα σταθερό Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το οποίο δεν κλονίζεται εύκολα από συγκυρίες, όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή αλλαγές σε πολιτικό και ρυθμιστικό επίπεδο, καθώς απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό και ισχυρά χρηματοδοτικά εργαλεία με τράπεζες και ευρωπαϊκά ταμεία.

Ο κ. Μάργαρης πρόσθεσε ότι ο Διαχειριστής έχει πετύχει υψηλές επιδόσεις αναφορικά με την ταχύτητα υλοποίησης των έργων του, επισημαίνοντας ότι έχει καταφέρει να αναπτύξει το σύστημα μεταφοράς πολύ πιο γρήγορα από σχεδόν όλους τους Ευρωπαίους διαχειριστές. «Αν συγκρίνουμε το μέγεθος, τα κεφάλαια και τη βιομηχανική ιστορία της Ελλάδας με χώρες όπως η Γαλλία ή η Ιταλία, οι διασυνδέσεις που έχουμε ήδη υλοποιήσει και σχεδιάσει αποτελούν πραγματικό ρεκόρ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο κ. Μάργαρης υπογράμμισε ότι, παρά τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες σε διεθνές επίπεδο, ο ΑΔΜΗΕ βρίσκει τρόπους να εξασφαλίζει τον έγκαιρο προγραμματισμό και υλοποίηση των έργων του, κινούμενος αποτελεσματικά στη διεθνή αγορά προϊόντων και εξοπλισμών. Όπως είπε, η περιουσιακή βάση του Διαχειριστή σήμερα αγγίζει τα 3,3 δισ. ευρώ και - μέσω της εν εξελίξει αύξησης μετοχικού κεφαλαίου - αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί μέσα στην προσεχή πενταετία.

Αναφέρθηκε επίσης στις τεχνολογίες αποθήκευσης, οι οποίες είναι απαραίτητες «για μια ομαλή αγορά, χωρίς έντονη μεταβλητότητα», στην οποία οι επενδύσεις σε ΑΠΕ θα είναι όσο το δυνατόν πιο βιώσιμες.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, χαρακτήρισε τον ΑΔΜΗΕ - όπως και τον ρόλο των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς γενικότερα– ως βραχίονα εξωτερικής

πολιτικής. «Οι διαχειριστές συστημάτων στην Ευρώπη αποτελούν κρίσιμες υποδομές που λειαίνουν τις σχέσεις των κρατών με το διεθνές περιβάλλον» υπογράμμισε, αναλύοντας το δίκτυο των υφιστάμενων και των μελλοντικών διεθνών διασυνδέσεων της Ελλάδας με τις γειτονικές χώρες στην ηπειρωτική Ευρώπη, όπως η δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία, καθώς και τα έργα που αναπτύσσει και σχεδιάζει ο Διαχειριστής στην Ανατολική Μεσόγειο.

Εξήγησε ότι τα ηλεκτρικά δίκτυα είναι ο μόνος τρόπος για να ενοποιηθούν πραγματικά οι ευρωπαϊκές αγορές, να εξομαλυνθούν οι τιμές και να υπάρξει αλληλεγγύη, καταλήγοντας ότι ο ήλιος και ο άνεμος δεν είναι πάντα διαθέσιμοι και για τον λόγο αυτό οι διασυνδέσεις θα επιτρέπουν τη μεγιστοποίηση των οφελών της πράσινης ενέργειας.

