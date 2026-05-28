ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Το μήνυμα του Αλέξη Καλοκαιρινού στους μαθητές που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις
clock 13:44 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2026:

«Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι πάντα φορτισμένες με προσδοκίες και όνειρα. Ως γονιός αλλά και εκπαιδευτικός, σας προτρέπω να μπείτε στις αίθουσες με εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, ηρεμία και συγκέντρωση. Βρείτε την ισορροπία και να θυμάστε ότι όλοι εμείς, οι οικογένειες και οι φίλοι σας, σας αγαπάμε σε κάθε περίπτωση. Γνωρίζουμε όλοι ότι η αξία σας δεν κρίνεται από ένα γραπτό. Είναι σημαντικές οι εξετάσεις, όμως τίποτα δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές. Έχετε όλη τη ζωή μπροστά σας.

Εύχομαι κάθε επιτυχία και κρατήστε αυτό: Πιστεύουμε στη δύναμή σας. Εσείς μπορείτε και θα αλλάξετε αυτό τον κόσμο μας στα επόμενα χρόνια. Θα τον κάνετε πολύ καλύτερο».

