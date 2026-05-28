Τα χόρτα που θα τρως όλο το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι στην ελληνική κουζίνα δεν μυρίζει μόνο ντομάτα και βασιλικό. Μυρίζει και φρεσκοκομμένα χόρτα, βρασμένα με καλό ελαιόλαδο, λεμόνι και λίγο χοντρό αλάτι. Και μπορεί τα βλίτα να κρατούν τον τίτλο του “βασιλιά” της εποχής, όμως τα καλοκαιρινά χόρτα είναι πολύ περισσότερα και κρύβουν γεύσεις που, όταν αξιοποιηθούν σωστά, μετατρέπονται σε μικρούς θησαυρούς της ελληνικής κουζίνας.

Από τις λαϊκές αγορές μέχρι τα μποστάνια και τις πλαγιές κοντά στη θάλασσα, αυτή την εποχή βρίσκουμε κολοκυθοκορφάδες, γλιστρίδα, αλμύρα και κρίταμο. Άλλα τρώγονται ωμά, άλλα βραστά ή τσιγαριαστά, άλλα γίνονται εξαιρετικά τουρσιά. Όλα όμως έχουν έναν κοινό κανόνα: θέλουν σωστό καθάρισμα και προσεκτικό μαγείρεμα για να κρατήσουν τη γεύση και τη φρεσκάδα τους, σύμφωνα με το iefimerida.

Βλίτα και κολοκυθοκορφάδες: Η ήπια δύναμη του καλοκαιριού

Τα βλίτα και οι κολοκυθοκορφάδες πρωταγωνιστούν κάθε καλοκαίρι στα ελληνικά τραπέζια. Με γλυκιά και ήπια γεύση, συνδυάζονται εύκολα με σχεδόν τα πάντα — από πατάτες, αυγά και φέτα μέχρι ψάρια, κρέας και μαγειρευτά.

Το σωστό καθάρισμα κάνει τη διαφορά. Αφαιρούμε τα σκληρά κοτσάνια και τα ταλαιπωρημένα φύλλα, ενώ το καλό πλύσιμο με νερό, ξίδι και αλάτι είναι απαραίτητο. Για να κρατήσουν το ζωηρό πράσινο χρώμα και τη σωστή υφή τους, χρειάζονται λίγα μόνο λεπτά βράσιμο σε νερό που κοχλάζει. Μετά, ένα γρήγορο πέρασμα από παγωμένο νερό τα “κλειδώνει” τέλεια. Ένα πιάτο με βλίτα, ελαιόλαδο και λεμόνι είναι η απόδειξη πως η απλότητα στην ελληνική κουζίνα παραμένει αξεπέραστη.

Γλιστρίδα: Η δροσερή έκπληξη του καλοκαιριού

Η γλιστρίδα, γνωστή και ως αντράκλα, έχει μικρά σαρκώδη φύλλα και μια χαρακτηριστική δροσερή, ελαφρώς ξινή γεύση που θυμίζει καλοκαιρινή σαλάτα δίπλα στη θάλασσα.

Ταιριάζει ιδανικά με ντομάτα, πιπεριά και κρεμμύδι, ενώ οι περισσότεροι τη χρησιμοποιούν ωμή. Τα φύλλα καθαρίζονται εύκολα, όμως οι χοντροί μίσχοι απομακρύνονται γιατί είναι σκληροί. Εκτός από σαλάτες, η γλιστρίδα γίνεται και εξαιρετικό τουρσί που συνοδεύει ιδανικά τυριά, ψάρια και ουζομεζέδες. Παράλληλα, δίνει ξεχωριστή νοστιμιά και σε μαγειρευτά, ειδικά σε λεμονάτα ή κοκκινιστά φαγητά.

Αλμύρα: Η γεύση της θάλασσας στο πιάτο

Η αλμύρα μεγαλώνει κοντά στη θάλασσα και κουβαλά αυτούσια τη θαλασσινή της καταγωγή στη γεύση. Τραγανή και λεπτή, τρώγεται κυρίως ωμή με ελαιόλαδο και λεμόνι, χωρίς ιδιαίτερα καρυκεύματα, αφού η φυσική της αλμύρα είναι αρκετή.

Χρειάζεται καλό καθάρισμα και ελάχιστο βράσιμο αν θέλουμε να μαλακώσει, γιατί διαφορετικά χάνει εύκολα τη σύστασή της. Πολλοί την προτιμούν και τσιγαριαστή με σκόρδο και ελαιόλαδο, δίπλα σε τηγανητά ή ψητά ψάρια — ένας συνδυασμός που μυρίζει ελληνικό καλοκαίρι και ταβέρνα δίπλα στο κύμα.

Κρίταμο: Ο άγριος θησαυρός των βράχων

Το κρίταμο φυτρώνει πάνω στους βράχους κοντά στη θάλασσα και θεωρείται από τα πιο ιδιαίτερα καλοκαιρινά χόρτα. Τα τραγανά σαρκώδη φύλλα του έχουν έντονο θαλασσινό χαρακτήρα και συνήθως καταναλώνονται ωμά.

Συνοδεύει ιδανικά θαλασσινά και ψάρια, ενώ το τουρσί κρίταμου θεωρείται από τους πιο ξεχωριστούς ελληνικούς μεζέδες. Είναι από εκείνες τις γεύσεις που δεν χρειάζονται πολλά για να ξεχωρίσουν· μόνο καλό λάδι, λίγο ξίδι και καλή παρέα στο τραπέζι.

