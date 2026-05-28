Σε κινητοποιήσεις οι μηχανικοί του δημοσίου λόγω της υποστελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στάση εργασίας πραγματοποίησαν σήμερα οι μηχανικοί του δημοσίου στο πλαίσιο της πανελλήνιας κινητοποίησης του κλάδου. Ο νέος γύρος των κινητοποιήσεων ξεκινά με αφορμή τη συνεχή δραματική επιδείνωση της κατάστασης που επικρατεί στις υπηρεσίες του δημοσίου που κυριολεκτικά διαλύονται λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού.

Πρόκειται για ένα εκρηκτικό πρόβλημα το οποίο δεν αντιμετωπίζεται παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις που έχουν γίνει προκειμένου να μπει φραγμός στη διάλυση των δημόσιων τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης που συνεχώς αποδεκατίζονται λόγω της υποστελέχωσης. Οι συνδικαλιστές μηχανικοί του δημοσίου τονίζουν ότι μέχρι σήμερα όχι μόνο δεν έχει υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση από την Πολιτεία, αλλά οι πολιτικές που εφαρμόζονται εντείνουν την αποψίλωση των δημόσιων υπηρεσιών από μηχανικούς.

Η εξέλιξη αυτή έχει δραματικές συνέπειες στην κοινωνία διότι οι μηχανικοί του δημοσίου έχουν την ευθύνη της υλοποίησης και συντήρησης έργων υποδομής, της προστασίας και αποκατάστασης μετά από φυσικές καταστροφές, της αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, της διασφάλισης της ποιότητας των έργων και την ασφάλεια υποδομών. Το πρόβλημα είναι ότι παράλληλα με τα χαοτικά κενά που δημιουργούνται στις υπηρεσίες οι θέσεις αυτές δεν είναι ελκυστικές για τους νέους ανθρώπους αφού οι αποδοχές τους παραμένουν συντριπτικά χαμηλότερες τόσο σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όσο και σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα, παρά τις ιδιαίτερα αυξημένες ευθύνες που



αναλαμβάνουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Όπως υποστηρίζουν οι πρόσφατες «αυξήσεις» του Απριλίου 2026 δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη του ήδη υψηλού πληθωρισμού, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι στη δημόσια διοίκηση να συγκαταλέγονται στους χαμηλότερα αμειβόμενους στην Ευρώπη σε όρους αγοραστικής δύναμης.

Στο πλαίσιο αυτό οι εργαζόμενοι ζητούν την έμπρακτη αναγνώριση του επιστημονικού και κοινωνικού έργου των μηχανικών του δημοσίου με την ουσιαστική στήριξη και ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών δόμησης. Επίσης ζητούν άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη θεσμοθέτηση και την επαναφορά του ειδικού επιδόματος των μηχανικών από τις πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: