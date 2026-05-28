Άγχος και αντικαταθλιπτικά στην καθημερινότητα χιλιάδων Κρητικών

Κατακόρυφη αύξηση καταγράφεται στο Ηράκλειο στη χρήση αντικαταθλιπτικών, ηρεμιστικών και αντιψυχωσικών φαρμάκων, με τις ψυχιατρικές κλινικές των νοσοκομείων να λειτουργούν συχνά στα όριά τους, χωρίς επαρκείς διαθέσιμες κλίνες για νέα περιστατικά.

Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, επισημαίνοντας ότι το χρόνιο στρες έχει χτυπήσει «κόκκινο», και οδηγεί σε σοβαρά σωματικά προβλήματα, ψυχοσωματικές παθήσεις, για μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Πίσω από αυτή την έξαρση κρύβεται μια σειρά παραγόντων.

Το διαρκές άγχος της επιβίωσης και η ανασφάλεια για το αύριο, οι εντατικοί ρυθμοί ζωής και η καθημερινή πίεση του χρόνου που εξαντλεί τις ψυχικές αντοχές, η ψηφιακή απομόνωση.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπόσχονται σύνδεση, στην πραγματικότητα όμως αυξάνουν τη μοναξιά και την αποξένωση των ανθρώπων.

Πολλοί αναγνωρίζουν ότι πρόβλημα και προσπαθούν να ζητήσουν βοήθεια, ωστόσο, «πέφτουν σε έναν τοίχο».

Οι δημόσιες δομές που παρέχουν δωρεάν ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική υποστήριξη είναι υποστελεχωμένες έως ανύπαρκτες.

Η ιδιωτική ψυχοθεραπεία στοιχίζει ακριβά και το μεγαλύτερο μέρος των ασθενών δεν μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά.



Έτσι οι περισσότεροι ασθενείς οδηγούνται αποκλειστικά στη λύση της φαρμακευτικής αγωγής.

Τα αντικαταθλιπτικά και τα ηρεμιστικά μετατρέπονται έτσι στην πιο άμεση, γρήγορη και οικονομικά προσιτή επιλογή για τη διαχείριση των συμπτωμάτων, χωρίς όμως να αντιμετωπίζονται οι βαθύτερες αιτίες του προβλήματος.

Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού που αντιμετωπίζει πρόβλημα, αλλά δεν δέχεται ότι χρειάζεται βοήθεια.



Όπως λένε οι ειδικοί, υπάρχει άμεση ανάγκη για στελέχωση των δημόσιων δομών ψυχικής υγείας και για τη δημιουργία ενός δικτύου προσιτής ψυχολογικής υποστήριξης γιατί η σημερινή κοινωνία πραγματικά την χρειάζεται.

