Πήρε Euroleague με Ολυμπιακό και φεύγει για άλλη ελληνική ομάδα με... «βασιλικό» συμβόλαιο

Στον Ολυμπιακό επικρατεί αποθέωση μετά την κατάκτηση της Euroleague μέσα στο ΟΑΚΑ, σε μια ιστορική βραδιά που έφερε ξανά τους Ερυθρόλευκους στην κορυφή της Ευρώπης. Π

αρά το πανηγυρικό κλίμα όμως, ο σχεδιασμός της νέας σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και φαίνεται πως έρχονται σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ.

Μία από τις πιο «καυτές» υποθέσεις αφορά τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο οποίος όλα δείχνουν πως βρίσκεται εκτός πλάνων του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη συνέχεια.

Οδεύει προς Θεσσαλονίκη μετά την αποχώρηση από τον Ολυμπιακό

Παρότι αποτέλεσε μέλος της ομάδας που κατέκτησε τη Euroleague, ο διεθνής γκαρντ φαίνεται πως δύσκολα θα συνεχίσει στον Πειραιά. Στον Ολυμπιακό αναγνωρίζουν την προσφορά και την ενέργεια που έδινε στο παρκέ, ωστόσο το αγωνιστικό πλάνο για τη νέα χρονιά οδηγεί σε διαφορετικές επιλογές στο ελληνικό στοιχείο της ομάδας.

Η περίπτωση του Λαρεντζάκη είχε απασχολήσει έντονα και το περασμένο καλοκαίρι, όταν βρέθηκε πολύ κοντά στην έξοδο πριν τελικά ανανεώσει το συμβόλαιό του για τρία χρόνια. Πλέον όμως τα δεδομένα δείχνουν οριστικά διαφορετικά και η αποχώρηση θεωρείται σχεδόν δεδομένη.

ΠΑΟΚ και Άρης δίνουν μάχη για την υπογραφή του

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης έχουν κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του, βλέποντας στον Λαρεντζάκη έναν παίκτη με εμπειρία, προσωπικότητα και παραστάσεις από το κορυφαίο επίπεδο της Euroleague.

Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ φαίνεται αυτή τη στιγμή να έχει προβάδισμα στη «μάχη», με τους ανθρώπους του Δικεφάλου να πιέζουν για συμφωνία και να προσφέρουν συμβόλαιο που χαρακτηρίζεται ακόμη και «βασιλικό» για τα ελληνικά δεδομένα.

Οι απολαβές που συζητούνται φέρονται να ξεπερνούν ακόμα και τις 750.000 ευρώ που λαμβάνει σήμερα στον Ολυμπιακό, κάτι που αλλάζει πλήρως τα δεδομένα για το μέλλον του παίκτη.

Ο Μπαρτζώκας έχει ήδη βρει τον αντικαταστάτη

Την ίδια στιγμή, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν φαίνεται διατεθειμένος να ψάξει στην αγορά για άμεση αντικατάσταση του Λαρεντζάκη.

Αντίθετα, στον Ολυμπιακό πιστεύουν πολύ στην εξέλιξη του Όμηρου Νετζήπογλου, ο οποίος θεωρείται project με μεγάλες προοπτικές. Ο νεαρός γκαρντ πήρε φέτος αρκετές ευκαιρίες στην Basket League, έχοντας κατά μέσο όρο 5,1 πόντους σε 9,4 λεπτά συμμετοχής.

Το τεχνικό επιτελείο βλέπει στον Νετζήπογλου έναν παίκτη που μπορεί σταδιακά να καλύψει τον ρόλο του Λαρεντζάκη, χάρη στο μέγεθος, την αθλητικότητα και την ευελιξία του στην περιφέρεια.

