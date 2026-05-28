Τόκους 165 ευρώ δίνει το κράτος σε όσους έχουν 15.000 ευρώ και τα δεσμεύσουν για 6 μήνες

Στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2025 διαμορφώθηκε η απόδοση του νέου εξάμηνου εντόκου γραμματίου του ελληνικού δημοσίου που δημοπρατήθηκε την Τετάρτη.

Συγκεκριμένα, η απόδοση του κρατικού τίτλου διάρκειας 26 εβδομάδων ανήλθε σε 2,21%, υψηλότερα κατά 10 μονάδες βάσης περίπου σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση στα τέλη Απριλίου.

Με τον τρόπο αυτό το όφελος που μπορούν να κερδίσουν οι αποταμιευτές επέστρεψε εκεί που βρισκόταν στο α΄ τρίμηνο της περυσινής χρονιάς όταν τα επιτόκια του ευρώ ήταν σαφώς πιο υψηλά.

Πρόκειται για μία εξέλιξη που σχετίζεται με τις προσδοκίες για αύξηση των παρεμβατικών δεικτών της ΕΚΤ, αρχής γενομένης από τη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου τον Ιούνιο.

Οι επιλογές για ιδιώτες

Όσα φυσικά πρόσωπα το επιθυμούν, μπορούν να αποταμιεύσουν στα σίγουρα μέσω του νέου προϊόντος σε δύο φάσεις:

- Πρωτογενώς

Αρχικά, με αίτησή τους σε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία έως και τις 28 Μαΐου, είναι δυνατή η απόκτηση τίτλων ονομαστικής αξίας από 1.000 έως 15.000 ευρώ.

Σε αυτήν την περίπτωση η απόδοση θα είναι 2,12%, ενώ δεν προβλέπονται έξοδα για την εκτέλεση της συναλλαγής.

- Δευτερογενώς

Από την Παρασκευή 29 Μαΐου τα νέα έντοκα γραμμάτια θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη δευτερογενή αγορά.

Εκεί δεν υπάρχουν ανώτατα όρια για την ονομαστική αξία των τίτλων που μπορείτε να αποκτήσετε.

Ωστόσο, η απόδοσή σας δεν θα είναι 2,12%, αλλά χαμηλότερη κατά 10 - 30 μονάδες βάσης. Δηλαδή κάπου μεταξύ 1,80% και 2%.

Η διαφορά είναι αποτέλεσμα των εξόδων για την εκτέλεση της συναλλαγής και του κέρδους του πωλητή των τίτλων.

Και στις δύο περιπτώσεις, εφόσον κρατήσετε τα έντοκα γραμμάτια μέχρι τη λήξη τους στις 27 Νοεμβρίου 2026, δεν θα επιβαρυνθείτε με το συντελεστή του 15% επί των τόκων.

Το εισόδημά σας θα είναι άτοκο. Άρα το 2,21% αντιστοιχεί σε επιτόκιο προθεσμιακής κατάθεσης ίσο με 2,6%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαλάδες: Οι κάτοικοι ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για το σχέδιο δημιουργίας δομής μεταναστών

Ακίνητα: Δύο νέα τέλη προβλέπονται από το 2027

Τέλος στα «μαύρα» επιδόματα: Ψηφιακό κόσκινο για 27 παροχές