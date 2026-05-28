Γιατί η Ιαπωνία «πνίγεται» από τις παρατημένες βαλίτσες των τουριστών;

Το φαινόμενο hōchi sūtsukēsu ή «ορφανές βαλίτσες», όπως το ονομάζουν οι ντόπιοι στην Ιαπωνία, αναφέρεται στη συνήθεια των τουριστών να εγκαταλείπουν τις βαλίτσες τους κυρίως επειδή αγοράζουν καινούργιες, μεγαλύτερες αποσκευές για τα ψώνια τους και θέλουν να αποφύγουν τις υψηλές χρεώσεις των αεροπορικών εταιρειών για τις υπέρβαρες ή επιπλέον αποσκευές.

Το πρόβλημα έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις σε αεροδρόμια, ξενοδοχεία και δρόμους τουριστικών περιοχών (όπως το Τόκιο και η Οσάκα) για τους εξής βασικούς λόγους:

1. Αγορές και Αντικατάσταση Αποσκευών: Λόγω του αδύναμου γεν, οι τουρίστες κάνουν μεγάλες αγορές (αναμνηστικά, ρούχα, ηλεκτρονικά). Πολλοί ταξιδεύουν σκόπιμα με παλιές ή σχεδόν κατεστραμμένες βαλίτσες με σκοπό να αγοράσουν καινούργιες, πιο ποιοτικές ή μεγαλύτερες στην Ιαπωνία. Μόλις μεταφέρουν τα πράγματά τους, απλώς παρατάνε την παλιά.

2. Αεροπορικοί Περιορισμοί και Κόστη: Στα γκισέ των αεροδρομίων, πολλοί συνειδητοποιούν ότι οι αποσκευές τους ξεπερνούν το όριο βάρους.Το κόστος της έξτρα ή υπέρβαρης βαλίτσας είναι συχνά πολύ μεγαλύτερο από την αξία της ίδιας της παλιάς βαλίτσας. Έτσι, οι ταξιδιώτες προτιμούν να την πετάξουν.

3. Το Αυστηρό και Περίπλοκο Σύστημα Ανακύκλωσης της Ιαπωνίας: Στην Ιαπωνία, οι βαλίτσες θεωρούνται «ογκώδη απορρίμματα» (sodai gomi). Δεν μπορείς απλώς να τις πετάξεις σε έναν κοινό κάδο. Για να πεταχτεί νόμιμα μια βαλίτσα, απαιτείται προγραμματισμός εβδομάδων, αγορά ειδικού κυβερνητικού ενσήμου και συνεννόηση με τον δήμο. Οι τουρίστες δεν γνωρίζουν τη διαδικασία, δεν έχουν τον χρόνο και γι' αυτό τις εγκαταλείπουν κρυφά.

Το φαινόμενο προκαλεί τεράστιο πονοκέφαλο στις τοπικές αρχές ενώ τα ξενοδοχεία είναι υποχρεωμένα από τον νόμο να κρατούν τις εγκαταλελειμμένες βαλίτσες στα «απολεσθέντα» για έως και 3 μήνες. Αν δεν τις αναζητήσει κανείς, πληρώνουν τα ίδια τα ξενοδοχεία το κόστος απόρριψης.

Οι παρατημένες βαλίτσες σε αεροδρόμια ή σταθμούς τρένων αντιμετωπίζονται συχνά ως ύποπτα αντικείμενα για εκρηκτικά, κινητοποιώντας την αστυνομία και πυροτεχνουργούς.Για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, ορισμένα αεροδρόμια και καταστήματα αποσκευών έχουν αρχίσει να προσφέρουν νόμιμες υπηρεσίες ανακύκλωσης ή συλλογής παλιών βαλιτσών (δωρεάν ή με μικρή αμοιβή), ενώ κάποια ξενοδοχεία έχουν φτάσει στο σημείο να τις μετατρέπουν ακόμα και σε... γλάστρες!

