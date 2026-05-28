Συγκλονίζει ο Τραϊανός Δέλλας με τη νέα του ανάρτηση για τη Γωγώ Μαστροκώστα

Σε μια νέα συγκινητική ανάρτηση προχώρησε ο Τραϊανός Δέλλας για τη Γωγώ Μαστροκώστα με αφορμή τα 16χρόνια γάμου που θα γιόρταζαν.

Ο ίδιος δημοσίευσε ένα βίντεο από τον γάμο τους, το οποίο συνόδευσε με μερικά πολύ συγκινητικά λόγια.

"Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας.

Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα once beautiful, always beautiful και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα!" έγραψε χαρακτηριστικά.

