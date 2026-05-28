Γαβαλάς για Μύκονο: "Θυμάμαι πόσο κόσμο τάισα, πόσα λεφτά έδινα και τώρα πάω και είμαι φιλοξενούμενος"

Ο Λάκης Γαβαλάς βρέθηκε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και παραδέχτηκε πως μετά την οικονομική του καταστροφή έχασε τα πάντα, ωστόσο επιστρέφει συχνά τη Μύκονο όπου πλέον φιλοξενείται.

«Μετά τις φυλακές, που έζησα άσχημες στιγμές, έχασα τα πάντα, μου τα πήραν από το δημόσιο. Βέβαια καλά έκαναν, γιατί τώρα που πήγα στη Μύκονο και είδα εκείνες τις παραγωγές, θυμάμαι εμένα, πόσο κόσμο τάισα και πόσα λεφτά έδινα. Καλύτερα έτσι, πάω τώρα και είμαι φιλοξενούμενος. Πολλές φορές δεν πληρώνω».

«Μετά από αυτό, ζούσα ταπεινά και φτωχά, όλα είναι δώρο από εδώ και πέρα. Το ότι έχω να φάω περισσότερο φαγητό, ακόμη και κάτι απλό, όπως μια χειραψία, είναι ανταλλαγή με όσα είναι περιττά στη ζωή. Κοσμήματα και ρούχα έχω, το στιλ μου δεν έχει αλλάξει, δουλεύω για τους ξένους οίκους. Είμαι ευτυχής», πρόσθεσε.

