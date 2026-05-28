Ηράκλειο: Ημέρα Μαγείας των φυτών στο ΕΛΜΕΠΑ

Η Ημέρα Μαγείας των Φυτών (Fascination of Plants Day) είναι ένας διεθνής εορτασμός που στόχο έχει να φέρει τους πολίτες πιο κοντά στον κόσμο των φυτών και να αναδείξει τη σημασία τους για τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διατροφή.

Στην Ελλάδα, τιμάται κάθε Μάιο με εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν ανοιχτές ξεναγήσεις, εργαστήρια και ενημερωτικές δράσεις. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να συγκεντρωθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι άνθρωποι από όλο τον κόσμο που γοητεύονται από τα φυτά, που εντυπωσιάζονται από την Επιστήμη των Φυτών και τη σημασία της για τη γεωργία και τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας, καθώς και για τη δασοκομία και την παραγωγή φυτικών μη εδώδιμων προϊόντων όπως το χαρτί, η ξυλεία, τα χημικά, η ενέργεια, τα φαρμακευτικά και ανθοκομικά προϊόντα. Ο ρόλος των φυτών στη διατήρηση του περιβάλλοντος αποτελεί επίσης ένα βασικό στοιχείο.

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, το Αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) στο Ηράκλειο, άνοιξε τις πύλες του στο κοινό, για να γιορτάσει όπως κάθε χρόνο το διεθνή θεσμό «Ημέρα Μαγείας Φυτών». Οι εκδηλώσεις είχαν το χαρακτήρα μίας πραγματικής γιορτής για τη φύση για μικρούς και μεγάλους, ιδιαίτερα τις οικογένειες, με στόχο την υλοποίηση μίας Κυριακάτικης απόδρασης στην πόλη με περιβαλλοντικό περιεχόμενο. Οι δράσεις της εκδήλωσης περιλάμβαναν ποικίλες εκπαιδευτικές, ενημερωτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (υπαίθρια εργαστήρια, ενημερωτικές συναντήσεις, επιδείξεις εκθεμάτων, εκθέσεις εικαστικών καθώς επίσης χορωδιακά και μουσικά σύνολα, περιήγηση στους χώρους του Αγροκτήματος, δημιουργικές δραστηριότητες – παιχνίδια για παιδιά κ.ά.).

Στην εκδήλωση παρόν ήταν και το τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του ΕΛΜΕΠΑ με την συμμετοχή της επιστημονικής ομάδας της πράξης ΑΕΝαΟΝ του προγράμματος (Interreg VI-A) Ελλάδα-Κύπρος 2021-2027 με επικεφαλής την επίκ. Καθηγήτρια του τμήματος και Επιστημονική Υπεύθυνη της πράξης Δρ. Αντωνία Ψαρουδάκη.

Η πράξη ΑΕΝΑΟΝ με θέμα τα «Αυτοφυή εδώδιμα φυτικά είδη ως προσδιοριστές βιοποικιλότητας, τοπικής οικολογικής γνώσης και ενσυνειδητότητας διατροφικού πολιτισμού που προάγει την υγεία», αφορά στην ανάδειξη της διατροφικής αξίας αυτοφυών λαχανευόμενων ειδών και γηγενών καρποφόρων δέντρων και στον ρόλο της ενσυνείδητης διατροφικής συμπεριφοράς στην προστασία και διατήρηση του βιοπεριβάλλοντος.

Στην Περιφέρεια Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, καθώς και στην Κύπρο, συναντώνται πολλά αυτοφυή εδώδιμα είδη στο παραδοσιακό διατροφικό πρότυπο, οι πληθυσμοί των οποίων δέχονται πιέσεις είτε λόγω αλόγιστης συλλογής ή άλλων ανθρωπογενών ενεργειών και φυσικών καταστροφών. Λόγω της συγγένειας των ειδών μεταξύ Κρήτης, Αιγαίου και Κύπρου και των κοινών απειλών τους, θεωρούμε ότι η διαμόρφωση κοινής προσέγγισης επιβάλλεται σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, και έχει μεγαλύτερη αξία και αποτελεσματικότητα από μεμονωμένες ενέργειες στην κάθε περιοχή.

Βασικός στόχος της πράξης ΑΕΝαΟΝ είναι η εκτός τόπου διατήρηση και αναπαραγωγή, η καλλιέργεια αυτών των ειδών, καθώς και η χρήση τους σε αστικούς κήπους. Μια τέτοια λύση ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος στο οποίο αυτοφύονται τα προτεινόμενα είδη, τη βιωσιμότητα του μεσογειακού διατροφικού προτύπου, σε σχέση με τους διατροφικούς πόρους, και την διατροφική ταυτότητα των επιμέρους περιοχών. Με την εκτός τόπου διατήρηση προφυλάσσονται τα φυσικά ενδιαιτήματα των ειδών και δίνεται η δυνατότητα παραγωγής καινοτόμων διατροφικών και άλλων προϊόντων με ιδιαίτερα μικρό ενεργειακό αποτύπωμα.

Την «Ημέρα μαγείας των Φυτών» η πράξη ΑΕΝαΟΝ είχε την ευκαιρία να επικοινωνήσει τους σκοπούς και το όραμά της σε περισσότερους από 4.000 επισκέπτες που προσήλθαν στους χώρους του ΕΛΜΕΠΑ. Στο περίπτερο του τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά εδώδιμα αυτοφυή φυτά και να γευτούν τα αποτελέσματα της χρήσης τους στην παραδοσιακή διατροφή, δοκιμάζοντας τα «λαχανοπίτια» που είχαν παρασκευαστεί από την ομάδα έργου, μαθαίνοντας ταυτόχρονα για τα οφέλη στην υγεία των συστατικών τους .

Η Εκδήλωση διοργανώθηκε από το τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ και τελούσε υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών (EPSO), με τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, και εντάσσεται στο έργο “Κρήτη-Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026”.

