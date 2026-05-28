Ηράκλειο: Φωτιά σε αυτοκίνητο στον κόμβο των Πεζών - Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Αναστάτωση επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης (28/05) στον κόμβο των Πεζών στο Ηράκλειο, όταν ένα αυτοκίνητο - τύπου κλούβα - τυλίχθηκε ξαφνικά στις φλόγες ενώ βρισκόταν εν κινήσει.

Το περιστατικό σήμανε άμεσο συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς η φωτιά επεκτάθηκε γρήγορα σε ολόκληρο το αμάξωμα, μετατρέποντας το όχημα σε μια πύρινη μπάλα στη μέση του δρόμου.

Άγιο είχε ο οδηγός

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος διατήρησε την ψυχραιμία του όταν αντιλήφθηκε τους καπνούς. Κατάφερε να ακινητοποιήσει το αυτοκίνητο στην άκρη του οδοστρώματος και να εξέλθει από αυτό εγκαίρως, πριν οι φλόγες επεκταθούν στην καμπίνα των επιβατών. Ο ίδιος είναι απόλυτα καλά στην υγεία του, έχοντας υποστεί μόνο το σοκ της ξαφνικής πυρκαγιάς.

Επιχείρηση κατάσβεσης και κυκλοφορία

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής με το ανάλογο προσωπικό, ξεκινώντας αμέσως το έργο της κατάσβεσης. Λόγω του συμβάντος, στο οδικό δίκτυο της περιοχής προκλήθηκε προσωρινή κυκλοφοριακή συμφόρηση, με την αστυνομία να ρυθμίζει την κίνηση των υπολοίπων οχημάτων για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών.

Τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκδήλωση της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διενεργείται προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μηχανική ή ηλεκτρολογική βλάβη.

