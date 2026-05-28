Δικταίον Άντρον: Ανοίγει στις 29 Μαΐου με δωρεάν είσοδο τις πρώτες ημέρες
clock 18:25 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Περιφέρεια Κρήτης, υπό την προεδρία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη, με αντικείμενο τη λειτουργία του αρχαιολογικού χώρου του Δικταίου Άντρου στο Οροπέδιο Λασιθίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου Γιώργος Αθανασάκης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς και εκπρόσωποι της εταιρείας «Δαίδαλος».

Δωρεάν είσοδος για το κοινό τις πρώτες ημέρες λειτουργίας

Όπως αποφασίστηκε κατά τη συνάντηση εργασίας, το Δικταίον Άντρον θα ανοίξει αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, για να υποδεχτεί τους επισκέπτες.

αρναουτακης - μενδωνη - αθανασακης

Από Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, έως και τις 7 Ιουνίου 2026, η είσοδος στο σπήλαιο και η επίσκεψη στον ανακαινισμένο χώρο του θα είναι δωρεάν.

Από τις 8 Ιουνίου 2026 και για τη συνέχεια της τουριστικής σεζόν, θα ισχύει το προβλεπόμενο εισιτήριο.

