Πρώτη συνάντηση ΚΕΔΕ και Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση γνωριμίας και συνεργασίας του Προεδρείου της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας με τον νέο Ειδικό Γραμματέα Ορεινών Περιοχών, κ. Δημήτρη Κυριαζή, παρουσία του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Ανωγείων, Σωκράτης Κεφαλογιάννης, καθώς και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Δήμαρχος Αργιθέας, Ανδρέας Στεργίου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο σύνολο των ζητημάτων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της νέας Ειδικής Γραμματείας Ορεινών Περιοχών, με ιδιαίτερη έμφαση στις αναπτυξιακές προοπτικές των ορεινών δήμων, στη δημογραφική και κοινωνική συνοχή, στις υποδομές, στην πολιτική προστασία, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και στη στήριξη της καθημερινότητας των κατοίκων των ορεινών περιοχών της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση για θεσμική, ουσιαστική και διαρκή συνεργασία μεταξύ της Αυτοδιοίκησης, της Κυβέρνησης και της νέας Ειδικής Γραμματείας, με στόχο τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και εφαρμόσιμων πολιτικών για την ελληνική ορεινότητα.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα πρόκειται να οργανωθούν ευρύτερες θεματικές συναντήσεις εργασίας με την Επιτροπή Ορεινών Δήμων της ΚΕΔΕ και με Δημάρχους Δήμων με ορεινές κοινότητες από όλη τη χώρα, προκειμένου να καταγραφούν οι ανάγκες, οι προτεραιότητες και οι προτάσεις των τοπικών κοινωνιών.

