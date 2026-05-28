Ηράκλειο: Ενημερωτική δράση για τη σπατάλη τροφίμων και την αλληλεγγύη σε σχολεία

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τη σπατάλη τροφίμων, την κοινωνική αλληλεγγύη και την προστασία του περιβάλλοντος, η «Τράπεζα Τροφίμων Κρήτης», που διαχειρίζεται ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», προσκλήθηκε να συμμετάσχει σε μία σημαντική ενημερωτική πρωτοβουλία την οποία πραγματοποίησε σε σχολεία του Ηρακλείου, η Εταιρεία ΑΒ Βασιλόπουλος, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Εθελοντισμού που υλοποιεί.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική αναγνώριση του κοινωνικού έργου που επιτελεί καθημερινά η «Τράπεζα Τροφίμων Κρήτης», μέσα από τη διάσωση τροφίμων, τη μείωση της σπατάλης και τη στήριξη ανθρώπων και οικογενειών που βρίσκονται σε ανάγκη.

Η δράση υλοποιήθηκε έπειτα από πρόταση του Περιφερειακού Δ/ντή της Εταιρείας Γιάννη Μουντουφάρη, σε συνεργασία με την «Τράπεζα Τροφίμων Κρήτης», με επίκεντρο την ενημέρωση των μικρών μαθητών για ένα ζήτημα που αφορά τόσο την κοινωνία όσο και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο της δράσης, στελέχη της «Τράπεζας Τροφίμων Κρήτης» επισκέφθηκαν στις 25 Μαϊου 2026 το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (Ανωγειανό), όπου συμμετείχαν 20 μαθητές της Δ’ Δημοτικού και στις 26 Μαϊου 2026 το 2ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας στο Τσαλικάκι, σε 35 μαθητές της Ε’ Δημοτικού και μίλησαν για το έργο και την κοινωνική προσφορά της «Τράπεζας», τον τρόπο λειτουργίας της, αλλά και τη σημαντική συμβολή της στην καταπολέμηση της πείνας και της σπατάλης τροφίμων. Παράλληλα, εκπρόσωποι της ΑΒ Βασιλόπουλος ενημέρωσαν τους μαθητές για απλές πρακτικές που μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν για τον περιορισμό της άσκοπης απόρριψης τροφίμων.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η ανταπόκριση των παιδιών, τα οποία συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση, αποδεικνύοντας πως η περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση καλλιεργείται ουσιαστικά ήδη από τις μικρές ηλικίες. Μετά το τέλος των παρουσιάσεων, οι συμμετέχοντες μαθητές έλαβαν ενημερωτικό υλικό, ενώ η Εταιρεία προσέφερε, ανταποδοτικά για τη συμμετοχή τους, τσάντες με μικρό υγιεινό κέρασμα.

