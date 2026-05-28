Τσίπρας: Φέρνει τα πάνω - κάτω στην Παιδεία: Καταργεί τις Πανελλαδικές - Αλλάζει το Λύκειο!

Ριζική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση των θέσεων του νέου πολιτικού του φορέα για την παιδεία.

Στο επίκεντρο της πρότασής του βρίσκεται η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων

. Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνεται πλέον μέσω ενός αναβαθμισμένου Εθνικού Απολυτηρίου Λυκείου. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η μετατροπή του σχολείου από εξεταστικό κέντρο σε ζωντανό κοινωνικό οργανισμό.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας δεσμεύθηκε για την ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδικό μισθολόγιο

. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην οικονομική και επαγγελματική στήριξη του κλάδου, αναγνωρίζοντας έμπρακτα το έργο τους.

Η πρόταση αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις στον πολιτικό και εκπαιδευτικό κόσμο το επόμενο διάστημα.

Ήδη η κυβέρνηση αντέδρασε έντονα στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και θέσπιση ειδικού μισθολογίου, χαρακτηρίζοντάς τις ανεφάρμοστες και επικίνδυνες για τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Κυβερνητικά στελέχη υπεραμύνθηκαν του τρέχοντος συστήματος εισαγωγής ως αδιάβλητου, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση για λαϊκισμό και απόπειρα αποδόμησης των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων..

