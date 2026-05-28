ΠΕΜ.28 Μαΐ 2026 21:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τσίπρας: Φέρνει τα πάνω - κάτω στην Παιδεία: Καταργεί τις Πανελλαδικές - Αλλάζει το Λύκειο!
τσιπρας
clock 19:47 | 28/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ριζική αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος εξήγγειλε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά την παρουσίαση των θέσεων του νέου πολιτικού του φορέα για την παιδεία.

Στο επίκεντρο της πρότασής του βρίσκεται η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων

. Η εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα γίνεται πλέον μέσω ενός αναβαθμισμένου Εθνικού Απολυτηρίου Λυκείου. Στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι η μετατροπή του σχολείου από εξεταστικό κέντρο σε ζωντανό κοινωνικό οργανισμό.

Παράλληλα, ο κ. Τσίπρας δεσμεύθηκε για την ένταξη των εκπαιδευτικών σε ειδικό μισθολόγιο

. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην οικονομική και επαγγελματική στήριξη του κλάδου, αναγνωρίζοντας έμπρακτα το έργο τους.

Η πρόταση αναμένεται να προκαλέσει έντονες συζητήσεις στον πολιτικό και εκπαιδευτικό κόσμο το επόμενο διάστημα.

Ήδη η κυβέρνηση αντέδρασε έντονα στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα για κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και θέσπιση ειδικού μισθολογίου, χαρακτηρίζοντάς τις ανεφάρμοστες και επικίνδυνες για τη δημοσιονομική σταθερότητα.

Κυβερνητικά στελέχη υπεραμύνθηκαν του τρέχοντος συστήματος εισαγωγής ως αδιάβλητου, κατηγορώντας την αξιωματική αντιπολίτευση για λαϊκισμό και απόπειρα αποδόμησης των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων..

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ο Τσίπρας θύμησε... Ανδρέα Παπανδρέου: Οι ομοιότητες που εντόπισε ο Νίκος Ευαγγελάτος (βίντεο)

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Τσίπρας Πανελλαδικές Εξετάσεις
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis