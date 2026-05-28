“Καμπάνα” 200 εκατ. ευρώ στην Temu από την Κομισιόν για επικίνδυνα βρεφικά παιχνίδια και φορτιστές

Βαρύ πρόστιμο ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε σήμερα (28/5) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Temu, λόγω της εκτεταμένης κυκλοφορίας επικίνδυνων βρεφικών ειδών και ελαττωματικών φορτιστών στην πλατφόρμα.

Η εταιρεία κρίθηκε ένοχη για ολιγωρία, καθώς δεν προχώρησε σε ουσιαστικό εντοπισμό και ανάλυση των συστημικών κινδύνων που κρύβει η πλατφόρμα της, επιτρέποντας την κυκλοφορία παράνομων προϊόντων που βάζουν σε κίνδυνο τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Κομισιόν δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι καταναλωτές στην ΕΕ είναι εξαιρετικά πιθανό να πέσουν πάνω σε παράνομα ή επικίνδυνα προϊόντα κάνοντας αγορές μέσω της Temu.

Όπως προέκυψε, η αξιολόγηση κινδύνου που κατέθεσε η Temu για το 2024 απέχει πολύ από τα στάνταρ που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία: Αντί να βασίζεται σε συγκεκριμένα στοιχεία, εσωτερικές δοκιμές και επίσημες αναφορές για τη δική του πλατφόρμα, η Temu περιορίστηκε σε γενικές διαπιστώσεις για τους κινδύνους του ηλεκτρονικού εμπορίου συνολικά.

Η έκθεση υποβάθμισε το πόσο συχνά οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι με παράνομα προϊόντα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε έρευνα με «μυστικούς αγοραστές» που οργάνωσε η Κομισιόν, ένα τεράστιο ποσοστό από τους φορτιστές που εξετάστηκαν κόπηκαν στα βασικά τεστ ασφαλείας. Παράλληλα, πολλά από τα βρεφικά παιχνίδια που ελέγχθηκαν κρίθηκαν από μέτρια έως πολύ επικίνδυνα, είτε επειδή περιείχαν τοξικά χημικά πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια είτε επειδή είχαν αποσπώμενα κομμάτια που προκαλούν κίνδυνο πνιγμού.

Η Temu δεν εξέτασε πώς ο ίδιος ο σχεδιασμός της πλατφόρμας – όπως τα συστήματα προτάσεων προϊόντων και οι καμπάνιες μέσω influencers – βοηθά στο να εξαπλώνονται και να προωθούνται ευκολότερα αυτά τα παράνομα προϊόντα.

Με βάση το DSA, οι πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες (VLOPs) είναι υποχρεωμένες να ελέγχουν εξονυχιστικά τους κινδύνους που προκύπτουν από τη λειτουργία τους και να παίρνουν άμεσα μέτρα προστασίας.

Τι είναι το DSA

Το DSA είναι τα αρχικά του Digital Services Act, το οποίο στα ελληνικά έχει αποδοθεί ως Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες.

Πρόκειται για έναν πολύ αυστηρό και πρωτοποριακό νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ψηφίστηκε πρόσφατα με έναν βασικό στόχο: να βάλει κανόνες στο «ασύδοτο» Ίντερνετ και να προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες όταν ψωνίζουν, σερφάρουν ή κοινωνικοποιούνται online.

Με απλά λόγια, το DSA υποχρεώνει τις μεγάλες πλατφόρμες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Για τον υπολογισμό του προστίμου λήφθηκαν υπόψη η σοβαρότητα της παράβασης, ο τεράστιος αριθμός των χρηστών που επηρεάζονται στην Ευρώπη, καθώς και η διάρκεια της αμέλειας. Το να μην κάνει μια εταιρεία σωστή αξιολόγηση κινδύνου –που αποτελεί τον πυρήνα του DSA– θεωρείται μια από τις πιο σοβαρές παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου.

Τα επόμενα βήματα

Η Temu έχει περιθώριο μέχρι τις 28 Αυγούστου 2026 για να καταθέσει στην Επιτροπή συγκεκριμένο πλάνο διορθωτικών κινήσεων, όπως προβλέπει το Άρθρο 75 του DSA. Εκεί θα πρέπει να εξηγεί αναλυτικά τα μέτρα που θα λάβει για να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών θα έχει στη συνέχεια έναν μήνα για να γνωμοδοτήσει πάνω στο πλάνο, και αμέσως μετά η Κομισιόν θα έχει ακόμα έναν μήνα για να βγάλει την τελική της απόφαση, ορίζοντας ένα λογικό χρονικό διάστημα για την εφαρμογή των μέτρων.

Αν η εταιρεία δεν συμμορφωθεί με την τελική απόφαση, κινδυνεύει με την επιβολή κυλιόμενων προστίμων (αναλόγως των ημερών καθυστέρησης). Η Κομισιόν παραμένει σε ανοιχτή γραμμή με την Temu, πιέζοντας για την πλήρη εναρμόνισή του με τους κανόνες του DSA.

Το ιστορικό

Η επίσημη έρευνα της Κομισιόν κατά της Temu ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου 2024, εστιάζοντας κυρίως στην αποτυχία της πλατφόρμας να ανακόψει τη διακίνηση παράνομων προϊόντων. Τα πρώτα προκαταρκτικά συμπεράσματα βγήκαν τον Ιούλιο του 2025 και η διαδικασία κλείνει σήμερα με την επίσημη απόφαση για την επιβολή του προστίμου.

Για να καταλήξει εδώ, η Επιτροπή στηρίχθηκε στις εκθέσεις της ίδιας της Temu (του 2024 και τις ενδιάμεσες του 2025), στις απαντήσεις που έδωσε η εταιρεία στα επίσημα αιτήματα παροχής πληροφοριών (τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2024), σε καταγγελίες τρίτων, καθώς και σε ελέγχους που έκανε ανεξάρτητος οργανισμός για λογαριασμό της Ευρώπης.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και τα στοιχεία από τα ευρωπαϊκά τελωνεία και τις αρχές εποπτείας της αγοράς, τα οποία επιβεβαίωσαν ότι τα προϊόντα που πωλούνται στο Temu στις συγκεκριμένες κατηγορίες παρουσιάζουν τεράστια ποσοστά παραβάσεων.

“Ήρθε η ώρα η Temu να σεβαστεί τον νόμο”

“Οι αξιολογήσεις κινδύνου δεν είναι μια τυπική γραφειοκρατική διαδικασία για να τσεκάρουμε απλώς ένα κουτάκι – είναι η ίδια η ραχοκοκαλιά της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Η έκθεση της Temu υποτιμά τους πραγματικούς κινδύνους, είναι αόριστη, δεν βασίζεται σε σοβαρά στοιχεία και είναι γεμάτη ελλείψεις. Με αυτόν τον τρόπο, αφήνει τις ρυθμιστικές αρχές, τους χρήστες και την κοινή γνώμη στο σκοτάδι για το πόσο μεγάλος είναι τελικά ο κίνδυνος από τα παράνομα προϊόντα που διακινεί. Ήρθε η ώρα η Temu να σεβαστεί τον νόμο”, δήλωσε η Henna Virkkunen, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία.

