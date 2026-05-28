ΠΟΕ - ΟΤΑ προς υπουργείο Εσωτερικών: Βγάλτε προκήρυξη για τους συμβασιούχους στους Δήμους

Προθεσμία έως την Παρασκευή 5 Ιουνίου δίνει η ηγεσία της ΠΟΕ - ΟΤΑ στο υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να στείλει εγγράφως τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Το τελεσίγραφο της Ομοσπονδίας ήρθε μία μέρα μετά τη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο για το επίμαχο θέμα των συμβασιούχων στις κοινωνικές δομές των Δήμων, οι οποίες ωστόσο δεν φαίνεται να χωρούν όλες στο «καλάθι παροχών» του ΥΠ.ΕΣ. Και αυτό καθώς, όπως ξεκαθάρισε ο υπουργός στην ΠΟΕ - ΟΤΑ, υπό επεξεργασία βρίσκεται προκήρυξη για πρόσληψη μόνιμων θέσεων εργασίας με αυξημένη μοριοδότηση εμπειρίας για το υφιστάμενο προσωπικό, που καλύπτεται μισθολογικά μέσω ΕΣΠΑ, των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών.



Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι βούλησή του είναι η εξασφάλιση του υφιστάμενου προσωπικού σε μόνιμες θέσεις εργασίας.

Αυτό σημαίνει ότι αποκλείονται αμέσως - αμέσως οι συμβασιούχοι στις υπόλοιπες κρίσιμες κοινωνικές δομές των Δήμων, όπως τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τις δομές φτώχειας, τα Κέντρα Ημερήσια Φροντίδας Ηλικιωμένων, αστέγων, κακοποιημένων γυναικών κ.α



Σήμερα, το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ - ΟΤΑ συνεδρίασε, προκειμένου να εκτιμήσει τα νέα δεδομένα μετά την χθεσινή συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και αποφάσισε ότι δίνει προθεσμία έως τις 5 Ιουνίου να αποστείλει το σχέδιο προκήρυξης με το νέο σύστημα μοριοδότησης, όπως και να απαντήσει τελεσίδικα στο αίτημα για κατάργηση της «Διάταξης Βορίδη».

Την άλλη Παρασκευή κρίνονται όλα



Το Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στους ΟΤΑ, αποφάσισε ακόμη να συνεδριάσει εκ νέου την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026, θέτοντας την ημερομηνία αυτή ως καταληκτική για τις αποφάσεις του υπουργείου.

Η ΠΟΕ - ΟΤΑ, τονίζει σε ανακοίνωσή της, ότι εμμένει στην σταθερή και πάγια θέση της για την εξασφάλιση μόνιμης και σταθερής εργασίας για όλους τους εργαζόμενους των Κοινωνικών Δομών των Δήμων και την πλήρη κατάργηση της «διάταξης Βορίδη» για όλους και την κατάργηση του άρθρου 730 του σχεδίου Νόμου για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το οποίο καταργείται η Διοικητική Αυτοτέλεια των Δήμων και οδηγούνται σε απόλυση 20.000 εργαζόμενοι.

«Ο αγώνας για σταθερή και μόνιμη εργασία είναι επίπονος και διαχρονικός. Και όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων είκοσι ετών ανανεώνουν τις νέες ‘στρατιές’ εργασιακών σχέσεων ‘ομηρίας’. Δεν κάνουμε βήμα πίσω στην διεκδίκηση για μόνιμη και σταθερή εργασία με κρατική χρηματοδότηση για όλους. Σε κάθε άλλη περίπτωση η απεργιακή κινητοποίηση του κλάδου θα είναι μονόδρομος» επισημαίνει η Ομοσπονδία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ