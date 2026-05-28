Στα Χανιά την Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο επίκεντρο η μεταμόρφωση της Κρήτης

Στα Χανιά θα παρευρεθεί την Παρασκευή 29/05/26 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες του αναπτυξιακού συνεδρίου «Επενδύοντας στην Αλλαγή: Πώς μεταμορφώνεται η Κρήτη».

Το συνέδριο, το οποίο αποτελεί κοινή πρωτοβουλία του Economist και του Powergame.gr, θα πραγματοποιηθεί στο εμβληματικό Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι) και αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου [1].

Διάλογος κορυφής για την οικονομία και την ανάπτυξη

Η παρουσία του πρωθυπουργού είναι προγραμματισμένη για τις 13:30. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε μια ανοιχτή, ζωντανή συζήτηση με τη διεθνούς φήμης οικονομολόγο Mariana Mazzucato [1]. Στο επίκεντρο του διαλόγου τους θα βρεθούν οι σύγχρονες οικονομικές προκλήσεις, ο ρόλος του κράτους στην καινοτομία και οι στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης με επίκεντρο την περιφέρεια.

Την επίσημη έναρξη των εργασιών του συνεδρίου θα κηρύξει νωρίτερα ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Οι τέσσερις πυλώνες του συνεδρίου

Η θεματολογία της διοργάνωσης εστιάζει στις ριζικές αλλαγές που συντελούνται στο νησί, αναλύοντας τέσσερις κρίσιμους άξονες:

Υποδομές:

Η πορεία των μεγάλων έργων, όπως ο ΒΟΑΚ και το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι.

Ο ρόλος της Κρήτης ως ενεργειακού κόμβου στη Μεσόγειο μέσω των ηλεκτρικών διασυνδέσεων.

Η μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμου και ποιοτικού τουρισμού δώδεκα μήνες τον χρόνο.

Η προσέλκυση νέων κεφαλαίων που αλλάζουν την παραγωγική ταυτότητα του νησιού.

Στο συνέδριο θα δώσουν το «παρών» κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και θεσμικοί παράγοντες της αγοράς, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για το μέλλον της Μεγαλονήσου.

