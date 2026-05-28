Νέα επίσκεψη του Κυριάκου Γιαννόπουλου στην Κρήτη

Νέα επίσκεψη στην Κρήτη και συγκεκριμένα στον Άγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας, Κυριάκος Γιαννόπουλος.

Ο πρόεδρος της ΚΟΕ βρέθηκε αρχικά στον Άγιο Νικόλαο. Επισκέφτηκε το δημοτικό κολυμβητήριο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο Γιώργο Γιανναδάκη και το Δ.Σ. του ΝΟΑΝ, παρουσία του δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανόλη Μενεγάκη και του αντιδημάρχου αθλητισμού Στέργιου Ατσαλάκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τέθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη του υγρού στίβου στην περιοχή, τόσο για τη μεγάλη πισίνα, όσο και τη μικρή πισίνα.

Ο κ. Γιαννόπουλος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τη δυναμική του ΝΟΑΝ και τον μεγάλο αριθμό παιδιών που συμμετέχουν στα τμήματα εκμάθησης κολύμβησης και τόνισε ότι η ΚΟΕ θα στηρίξει τις προσπάθειες που γίνονται για την αναβάθμιση στις εγκαταστάσεις του κολυμβητήριου, ενώ και ο κ. Μενεγάκης ανέφερε ότι από την πλευρά της δημοτικής αρχής θα συνεχιστούν οι εργασίες βελτίωσης του χώρου.

Στο κολυμβητήριο Ηρακλείου ο πρόεδρος της ΚΟΕ είχε επίσης μια εξαιρετική συνάντηση και γόνιμο διάλογο με τους ανθρώπους του υγρού στίβου της πόλης, προπονητές και εκπροσώπους σωματείων καθώς και με μέλη της Διοικούσας Επιτροπής του ΕΑΚΗ.

Παρούσα στις συναντήσεις ήταν η Γ’ αντιπρόεδρος της ΚΟΕ, Αλεξία Μαρίνη.