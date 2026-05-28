Πανελλαδικές 2026: Το μήνυμα του Σταύρου Αρναουτάκη στους υποψηφίους

Το επίσημο μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, για την έναρξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, επικεντρώνεται στη στήριξη, την ψυχραιμία και τη θετική ενέργεια

προς τους υποψηφίους.

Συγκεκριμένα:

Η περίοδος των Πανελλαδικών Εξετάσεων αποτελεί για τους υποψήφιους μία πρώτη δοκιμασία από τις πολλές που θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους. Η εσωτερική δύναμη, η ψυχραιμία και η αυτοπεποίθηση είναι απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να αποδώσουν τα μέγιστα.

Στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια και ευχόμαστε να ευοδωθούν τα όνειρά τους. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

