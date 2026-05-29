Λιγότεροι Έλληνες στην Κρήτη το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος – Λόγω κόστους και πανελλαδικών

Με μικρή πτώση σε σχέση με πέρυσι, περίπου 5%, κινείται η ζήτηση στην ελληνική ταξιδιωτική αγορά για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με την εικόνα που καταγράφει η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού .

Το φετινό τριήμερο, το οποίο λειτουργεί ως η πρώτη ένδειξη για την έναρξη της θερινής περιόδου, έχει κινητικότητα η οποία όμως φαίνεται να «φρενάρει» από το αυξημένο κόστος των μεταφορών, τις τιμές καυσίμων ,αλλά και το γεγονός ότι άρχισαν οι πανελλαδικές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Λύσανδρο Τσιλίδη, υπάρχει ενδιαφέρον για ταξίδια, αλλά μειωμένο σε σχέση με το 2025, κυρίως γιατί έχουν αυξηθεί τα κόστη των αποδράσεων, ακόμη και των ολιγοήμερων.

Με βάση την ανάλυση στοιχείων που προέρχονται από τα ελληνικά ταξιδιωτικά γραφεία, το κλίμα εμφανίζεται πιο άτονο σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις για μακρινούς προορισμούς και μεγάλα ταξίδια, ενώ αντίθετα ευνοούνται κοντινοί προορισμοί, οδικές εκδρομές και πιο οικονομικές επιλογές διαμονής.

Τα νησιά, αν και παραμένουν σταθερά στις προτιμήσεις για τη θερινή περίοδο, δεν αποτελούν πρώτη επιλογή των ταξιδιωτών για το συγκεκριμένο τριήμερο, καθώς αρκετοί επιλέγουν ευκολότερες και οικονομικότερες μετακινήσεις στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Ωστόσο η Κρήτη συγκαταλέγεται στους προορισμούς που έχουν ζήτηση, όχι μόνο από μεμονωμένους ταξιδιώτες, αλλά και γκρούπ. Για τα γκρούπ οι τιμές αρχίζουν από τα 650 ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η θερινή περίοδος του 2026, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα για τους Έλληνες ταξιδιώτες, δείχνει να κινείται με υποχώρηση, της τάξης του 14% έως 18%, σε σχέση με το 2025, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η πτώση εμφανίζεται μεγαλύτερη, ανάλογα με την περιοχή, τον τύπο ταξιδιού και το προφίλ του πελάτη.

Όπως έχουμε αναφέρει, στην Κρήτη ο εσωτερικός τουρισμός εμφανίζεται μειωμένος, κυρίως λόγω της ακρίβειας των μεταφορικών και όσοι ταξιδεύουν στο νησί, προτιμούν τα σπίτια φίλων, τα ενοικιαζόμενα και τα Airbnb, για να μειώσουν όσο το δυνατόν το κόστος των διακοπών τους.

