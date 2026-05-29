Πλεύρης: Αν γίνει κανόνας η αύξηση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη, τότε πιο σκληρά μέτρα

Σκληρότερα μέτρα από την αναστολή ασύλου, εάν οι μεταναστευτικές ροές παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα, προανήγγειλε ο ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου του ΚΚΕ, Εμμανουήλ Συντυχάκη.

Με βάση τα στοιχεία, που παρουσίασε ο κ. Πλεύρης στη Βουλή, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή η Κρήτη είναι η κύρια πύλη εισόδου στην παρούσα φάση. Μόνο χθες, καταγράφηκαν 600 αφίξεις, εκ των οποίων το 40% στο Ηράκλειο.

«Εάν αυτό που συνέβη χθες δεν είναι εξαίρεση και γίνει ο κανόνας, θα πάρουμε πάρα πολύ σκληρά μέτρα, τα οποία έχουμε συζητήσει ήδη με τον πρωθυπουργό, πολύ πιο σκληρά από την απλή αναστολή ασύλου» τόνισε ο κ. Πλεύρης, διαμηνύοντας ότι «δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί αυτό που έγινε το 2015 που πέρασαν 1 εκατομμύριο άνθρωποι και λιάζονταν. Η χώρα έχει σύνορα και φυλάσσονται».

Στα Χανιά, σε συνεργασία με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη, έχει βρεθεί χώρος για κλειστή δομή, όπου γίνεται το screening. Όμως, στο Ηράκλειο, το πρόβλημα παραμένει άλυτο: «Έχω εγγράφως από τον δήμαρχο την αδυναμία να βρούμε χώρο», είπε, αναφέροντας ότι εξετάστηκαν χώροι στο Σκαλάνι, το Γάζι, τις Μαλλάδες και το παλιό ΚΤΕΟ.

Από τις 12 Ιουνίου, ανέφερε ο κ. Πλεύρης, θα εφαρμοστεί πλήρως το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης. Όπως προβλέπει, όσοι έχουν πιθανότητα να πάρουν άσυλο, θα φιλοξενούνται σε ανοιχτή δομή. Οι υπόλοιποι θα παραμένουν σε κλειστή δομή υπό κράτηση, με εξέταση του αιτήματος εντός 12 εβδομάδων και απέλαση σε περίπτωση απόρριψης.







Ο βουλευτής του ΚΚΕ Εμμανουήλ Συντυχάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τη «συγκάλυψη της εγκληματικής πολιτικής ΕΕ και ΝΑΤΟ που προκάλεσε την προσφυγιά» και τάχθηκε κατά των κλειστών κέντρων κράτησης. Ο κ. Πλεύρης του απάντησε με αιχμές: «Εσείς λέτε να τους αφήσουμε ελεύθερους να πηγαίνουν όπου θέλουν, αλλά όχι στο Ηράκλειο. Τους Έλληνες πολίτες θα τους προστατεύουμε».

