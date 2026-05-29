Κρήτη -Μεταναστευτικό: Ταυτοποίηση 610 μεταναστών μετά από 10 επιχειρήσεις διάσωσης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής και ταυτοποίησης τουλάχιστον 610 παράτυπων μεταναστών, οι οποίοι εντοπίστηκαν σε δέκα διαφορετικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γαύδου.

Το μέγεθος του προσφυγικού κύματος υποχρέωσε τις αρχές σε άμεση κινητοποίηση. Για την αποσυμφόρηση των κατά τόπους υποδομών, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε πέντε διαφορετικά σημεία του νησιού.

Οι λιμενικές αρχές κατένειμαν τους μετανάστες στις εξής περιοχές:

Σούδα

(Χανιά)

Ιεράπετρα

(Λασίθι)

Καλούς Λιμένες

(Ηράκλειο)

Αγία Γαλήνη

(Ρέθυμνο)

Γαύδο

Πίεση στις τοπικές δομές

Οι δέκα διαδοχικές επιχειρήσεις μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο επιβεβαιώνουν την έντονη πίεση που δέχεται το νότιο θαλάσσιο όριο της χώρας. Οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με τον Ερυθρό Σταυρό και εθελοντικές οργανώσεις, συνδράμουν στην παροχή πρώτων βοηθειών, τροφής και ειδών πρώτης ανάγκης.

Μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής, αναμένεται η μεταφορά των ανθρώπων σε οργανωμένες δομές φιλοξενίας της ηπειρωτικής Ελλάδας.

